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بريطانيا ترسل 600 صاروخ «بريمستون» إلى أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 19 يناير 2023, 04:57 مساء
بريطانيا ترسل 600 صاروخ «بريمستون» إلى أوكرانيا
صاروخ بريمستون البريطاني. (الإنترنت)
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اعلن وزير الدفاع البريطاني، الخميس، في إستونيا أن المملكة المتحدة سترسل إلى أوكرانيا 600 صاروخ إضافي طراز بريمستون لمساعدتها في مواجهة الغزو الروسي.

وقال بن والاس خلال زيارته قاعدة «تابا» العسكرية في إستونيا: «اليوم، يمكنني القول إننا سنرسل أيضا 600 صاروخ بريمستون إضافي الى مسرح العمليات، الأمر البالغ الأهمية لمساعدة أوكرانيا في السيطرة على ميدان القتال»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

الكرملين يحذر من تسليم كييف أسلحة طويلة المدى 
وأعلنت السويد في وقت سابق، تزويد أوكرانيا بمدافع «آرتشر» طويلة المدى المتنقلة والحديثة التي تطالب بها كييف منذ أشهر عدة، على ما أعلن رئيس الوزراء، أولف كريسترسون.

- الكرملين: تسليم كييف أسلحة طويلة المدى سيؤدي إلى تصعيد خطر
- السويد تعلن تزويد أوكرانيا بمدافع «آرتشر» طويلة المدى

وبعد اجتماع للحكومة، كشف رئيس وزراء السويد خلال مؤتمر صحفي «أول قرار لبدء تسليم أنظمة مدفعية من طراز (آرتشر) إلى أوكرانيا»، وفق الوكالة الفرنسية.

إلى ذلك، حذر الكرملين، الخميس، من أن تسليم الدول الغربية أوكرانيا أسلحة طويلة المدى قادرة على استهداف عمق الأراضي الروسية سيؤدي إلى تصعيد خطر في النزاع المسلح بين موسكو وكييف.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، «هذا الأمر قد يكون خطرا جدا، سيعني ذلك أن النزاع سينتقل إلى مستوى جديد لا يشي بالخير للأمن الأوروبي»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

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