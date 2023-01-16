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بدء مناورات عسكرية مشتركة بين موسكو ومينسك ومخاوف في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 16 يناير 2023, 10:58 صباحا
بدء مناورات عسكرية مشتركة بين موسكو ومينسك ومخاوف في أوكرانيا
تدريبات عسكرية مشتركة بين القوات الروسية والبيلاروسية بمنطقة أوسيبوفيشيسكي في بيلاروسيا (أرشيفية : أ ف ب)
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بدأت روسيا وروسيا البيضاء تدريبات عسكرية مشتركة اليوم الإثنين، ما أثار مخاوف في كييف والغرب من أن تستخدم موسكو حليفتها لشن هجوم بري جديد في أوكرانيا.

واتخذت روسيا من جارتها روسيا البيضاء نقطة انطلاق لغزو أوكرانيا في فبراير.

وأعلنت وزارة الدفاع في روسيا البيضاء، أن الحليفتين ستجريان مناورات جوية في الفترة من 16 يناير إلى أول فبراير، باستخدام جميع المطارات العسكرية في روسيا البيضاء، وأنهما بدأتا تدريبات عسكرية مشتركة تشمل «لواء فرعيا مميكنا»، اليوم الإثنين، بحسب وكالة «يورو نيوز».

المناورات الجوية دفاعية
وتقول مينسك إن المناورات الجوية دفاعية وإنها لن تدخل الحرب.

وقال النائب الأول للأمين العام لمجلس الأمن في روسيا البيضاء، بافيل مورافيكو، في منشور على حساب وزارة الدفاع على تيليغرام يوم الأحد «نواصل ضبط النفس والصبر مع الحذر».

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وأوضح مورافيكو أن الوضع على الحدود الجنوبية للبلاد مع أوكرانيا «ليس هادئا للغاية»، مضيفا أن أوكرانيا «تستفز» روسيا البيضاء، و«نحن مستعدون لأية أعمال استفزازية من جانب أوكرانيا».

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