إطلاق محامي صحفيتين إيرانيتين مسجونتين بسبب تغطية وفاة مهسا أميني

القاهرة - بوابة الوسط

أفرج عن محامي صحفيتين إيرانيتين مسجونتين لمساهمتها في نشر خبر وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق، بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من الاحتجاز، وفق ما أعلنت صحيفة «شرق» المحلية الإثنين.

وأوردت صحيفة «شرق» الإصلاحية أن «محمد علي كامفيروزي أطلق سراحه بكفالة من سجن فشافويه» في جنوب طهران. وكامفيروزي الذي أوقف في 14 ديسمبر، هو محامي إلهه محمدي (35 عاما) المراسلة في «هم ميهن» ونيلوفر حامدي (30 عاما) المصورة في صحيفة «شرق» الموقوفتين منذ سبتمبر، بحسب «فرانس برس».

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وتشهد إيران موجهة احتجاجات منذ وفاة مهسا أميني (22 عاما) في 16 سبتمبر الماضي بعد توقيفها في طهران من جانب شرطة الأخلاق للاشتباه بعدم احترامها لقواعد اللباس الصارمة في إيران.

ووجه القضاء الإيراني إلى الصحفيتين في نوفمبر تهمتَي «الدعاية ضد النظام (السياسي للجمهورية الإسلامية)» و«التآمر للعمل ضد الأمن القومي».

«25 محاميا» إيرانيا «موقوفون في البلاد» منذ بدء التظاهرات

وبحسب صحيفة «هم ميهن»، فإن «25 محاميا» إيرانيا «موقوفون في البلاد» منذ بدء التظاهرات. وتعتبر السلطات الإيرانية أن جزءا كبيرا من الاحتجاجات «أعمال شغب» يقف خلفها «أعداء» الجمهورية الإسلامية.

وتؤكّد السلطات مقتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات وتوقيف الآلاف، فيما أعدم أربعة رجال بعدما اتهمتهم السلطات بضلوعهم في قتل عناصر من قوات الأمن على هامش التظاهرات.