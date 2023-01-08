  • Alwasat News
Atwasat

محلّلون: النظام الإيراني منقسم حول طريقة التعامل مع الاحتجاجات

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 08 يناير 2023, 08:19 صباحا
محلّلون: النظام الإيراني منقسم حول طريقة التعامل مع الاحتجاجات
متظاهرون في طهران في صورة حصلت عليها وكالة فرانس برس من خارج إيران، 21 سبتمبر 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

ينقسم النظام في إيران حول طريقة الرد على احتجاجات غير مسبوقة متواصلة منذ أشهر، ويتأرجح ذلك بين القمع وبادرات التهدئة، على ما يرى محللون لوكالة «فرانس برس».

يوضح نادر هاشمي، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة دنفر الأميركية أن «الرسائل المتضاربة التي نتلقاها من النظام الإيراني تشير إلى جدل داخلي حول طريقة التعامل مع الاحتجاجات المستمرة». ويضيف: «في معظم الأنظمة الاستبدادية، هناك صقور وحمائم» تختلف حول مدى القمع في أثناء الأزمات.

فالموافقة على إعادة محاكمة عدد من المحتجّين حُكِم عليهم بالإعدام، والإفراج عن معارضين بارزين، مؤشّرات على أن البعض يسعى إلى نهج أكثر ليونة. إلا أنّ تنفيذ إيران حكم الإعدام في حق رجُلين لقتلهما عنصرًا من قوات البسيج المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني خلال اضطرابات مرتبطة بالاحتجاجات، أتى ليُذك بالمسار المتشدّد.

وتشهد إيران منذ 16سبتمبر احتجاجات إثر وفاة الشابة الكردية مهسا أميني (22 عاما)، بعد ثلاثة أيام على توقيفها بأيدي شرطة الأخلاق لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للّباس في الجمهورية الإسلامية. وتحوّلت التظاهرات إلى حركة مناهضة لإلزامية الحجاب وللجمهورية الإسلامية، في أكبر تحدٍ للسلطات منذ ثورة 1979 التي أطاحت بحكم الشاه. وردّت السلطات بعنف، ما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص.

وأوقِف الآلاف وحكِم على 14 منهم بالإعدام، بينهم عدد كبير بتهمة قتل عناصر أمن أو مهاجمتهم، حسب القضاء.

حسابات سياسية في إيران
ثبتت المحكمة العليا بعض أحكام الإعدام، ونفذّتها في حق أربعة رجال حتى الآن. كذلك، أعلن القضاء إعادة محاكمة ستة من 14 شخصا حكم عليهم بالإعدام. يقول الخبير الإيراني مهرزاد بروجردي، المشارك في وضع كتاب «إيران ما بعد الثورة: دليل سياسي»، إن ذلك يعكس «حسابات سياسية».

ويوضح: «هم يعلمون أن عمليات الإعدام الجماعية ستؤدي إلى نزول مزيد من الأشخاص إلى الشوارع. من جانب آخر، يريدون إرسال إشارة تفيد بأنهم لا يترددون بإعدام متظاهرين من أجل إخافة الناس».

ويعتبر محللون أن إطلاق سراح مجيد توكلي وحسين رونقي، وهما معارضان بارزان أوقفا في بداية الاحتجاجات، بعد أسابيع من اعتقالهما، هو محاولة أخرى لتهدئة الوضع.

ويشير بروجردي إلى أن النظام يستخدم «كل شئ من تنفيس الاحتقان إلى فترات سجن طويلة وعمليات إعدام. إنهم يجربون هذه الأساليب فيما يعانون من أجل صياغة سياسة أكثر وضوحا»، حسب «فرانس برس».

ضغوط متزايدة على النظام الإيراني
من جهته، يقول أنوش احتشامي، مدير معهد دراسات الشرق الأوسط والدراسات الإسلامية في جامعة دورهام في إنكلترا، إن إعادة المحاكمات تعكس جزئيا الضغوط الخارجية والداخلية المتزايدة. ويتابع : «لكن حتى داخل النظام، هناك انقسام حول طريقة التعامل مع الوضع» حيث يقف المتشددون في جانب، وفي جانب آخر من يرون أن الإعدامات تحفّز مقاومة المحتجّين. ويشير احتشامي إلى أن إعادة المحاكمات وإطلاق سراح معارضين «إجراءات تهدئة... لمحاولة إرضاء» المتظاهرين.

وفي حين قد تبدو هذه الإجراءات غير مهمة للبعض، فإن «نظاما أمنيا متعثرا.. يعتبرها بادرة سخية من جانبه واستجابة لضغط الناس». كذلك، تم توقيف مشاهير، لكن لفترات أقصر بكثير. فقد أفرج عن الممثلة الشهيرة ترانه عليدوستي الأربعاء بكفالة بعد احتجازها ثلاثة أسابيع تقريبًا بسبب دعمها الاحتجاجات، وفق ما أعلن محاميها.

ويرى بعض المحللين أن استراتيجية التوقيف وإطلاق السراح هي بمثابة تخويف لكن أيضًا «جس نبض لمعرفة ما سيكون رد الفعل». يقول أفشين شاهي، الأستاذ المشارك في دراسات الشرق الأوسط في جامعة كيل في إنكلترا: إن «التساهل» الذي تظهره السلطات أحيانا «هو محاولة لمنع حصول مزيد من الانقسامات داخل المؤسسة الأمنية»، إذ إن القمع أدى إلى نفور بعض أعضائها. ويضيف: أن النظام «لا يبدو أن لديه استراتيجية واضحة» ردًا على الغضب الشعبي.

ورغم إطلاق سراح بعض الأشخاص، فقد أمضت شخصيات بارزة شهورا في السجن، بينهم الناشط آرش صادقي، والصحفيتان الإيرانيتان اللتان أسهمتا في كشف قضية أميني، وفق وكالة «فرانس برس».

في مطلع ديسمبر، أعلن المدعي العام محمد جعفر منتظري «حلّ» شرطة الأخلاق، لكنّ أيّ جهة رسمية أخرى لم تؤكّد ذلك. ويوضح هاشمي أن هذا الإعلان يعكس الجدل الداخلي ويظهر أنّ «جزءا واحدا على الأقل من النظام» يؤيد انتهاج طريقة أقل صرامة لفرض قواعد اللباس.

حل وسط
وحسب احتشامي، فإن بعض أهل السلطة «بدأوا الآن يتحدثون عن حل وسط»، رغم أنه من السابق لأوانه معرفة ما سيكون ذلك. لكن «بالمعنى الأوسع، لا أعتقد أن لديهم ما يريده الناس»، وهو تغيير شامل لم تُحَدَّد تفاصيله، وفق احتشامي.

مع ذلك، أظهر النظام تاريخيا قدرته على «تقديم تنازلات عندما يتعين عليه ذلك»، حسب هاشمي. ويوضح قائلا «ينسى الناس أن هذا النظام صمد 44 عاما لأن بإمكانه أن يكون ذكيا جدا وبارعا جدا وماكيافيليا جدا من ناحية ما عليه فعله للبقاء».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ميلان يعلن تجديد عقد لاعبه بن ناصر بعد مفاوضات معقدة

ميلان يعلن تجديد عقد لاعبه بن ناصر بعد مفاوضات معقدة
الأهلي طرابلس ينافس الأهلي المصري على المهاجم إيبوكا

الأهلي طرابلس ينافس الأهلي المصري على المهاجم إيبوكا
في آخر ودية استعدادية لـ«شان».. المنتخب الليبي يخسر أمام الكونغو بثلاثية

في آخر ودية استعدادية لـ«شان».. المنتخب الليبي يخسر أمام الكونغو بثلاثية
بروفة أخيرة لـ«فرسان المتوسط» قبل التوجه لـ«شان 2023» أمام الكونغو الديمقراطية.. السبت

بروفة أخيرة لـ«فرسان المتوسط» قبل التوجه لـ«شان 2023» أمام الكونغو الديمقراطية.....
زيلينسكي: مركبات برادلي الأميركية هي بالضبط ما تحتاجه أوكرانيا

زيلينسكي: مركبات برادلي الأميركية هي بالضبط ما تحتاجه أوكرانيا
21 هدفا في فوزين و3 تعادلات بمسابقة آمال كرة القدم الليبي

21 هدفا في فوزين و3 تعادلات بمسابقة آمال كرة القدم الليبي
«ويكيميديا» تنفي مزاعم نشطاء حول «اختراق» الحكومة السعودية فريقها

«ويكيميديا» تنفي مزاعم نشطاء حول «اختراق» الحكومة السعودية فريقها
بعد 15 جولة.. انتخاب كيفن مكارثي رئيسًا لمجلس النواب الأميركي

بعد 15 جولة.. انتخاب كيفن مكارثي رئيسًا لمجلس النواب الأميركي
الولايات المتحدة تجيز دواء جديدا لعلاج مرضى ألزهايمر

الولايات المتحدة تجيز دواء جديدا لعلاج مرضى ألزهايمر
شاهد حفل افتتاح خليجي 25 بمدينة البصرة بالعراق

شاهد حفل افتتاح خليجي 25 بمدينة البصرة بالعراق
الصحافة الإنجليزية: الأمير هاري ألقى عائلته تحت حافلة لقاء ملايين الدولارات

الصحافة الإنجليزية: الأمير هاري ألقى عائلته تحت حافلة لقاء ملايين الدولارات
خباز بلجيكي يخبئ الذهب في الكعك.. ما القصة؟

خباز بلجيكي يخبئ الذهب في الكعك.. ما القصة؟
«هذا المساء»: ليبيا والإمارات ومعركة مصفاة رأس لانوف مسلسل مستمر

«هذا المساء»: ليبيا والإمارات ومعركة مصفاة رأس لانوف مسلسل مستمر
كاركاتير حليم - غسل أموال في ليبيا

كاركاتير حليم - غسل أموال في ليبيا
رئيس برشلونة: عثمان ديمبلي ليس للبيع.. إنه جزء من مستقبل النادي

رئيس برشلونة: عثمان ديمبلي ليس للبيع.. إنه جزء من مستقبل النادي
بالفيديو.. «بي إم دبليو» تعرض نموذجا أوليا لسيارة متغيرة اللون

بالفيديو.. «بي إم دبليو» تعرض نموذجا أوليا لسيارة متغيرة اللون
حبس مدير مصرف الجمهورية فرع بئر الأشهب في تهم فساد

حبس مدير مصرف الجمهورية فرع بئر الأشهب في تهم فساد
المشري: توافق على «الوثيقة الدستورية» باستثناء بندين.. وستعرض للاستفتاء حال الخلاف

المشري: توافق على «الوثيقة الدستورية» باستثناء بندين.. وستعرض للاستفتاء حال ...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
ألمانيا تنصح رعاياها بتجنب السفر إلى الصين بسبب انتشار كورونا
ألمانيا تنصح رعاياها بتجنب السفر إلى الصين بسبب انتشار كورونا
بريطانيا.. اجتماع دولي للنظر في «جرائم حرب» محتملة في أوكرانيا
بريطانيا.. اجتماع دولي للنظر في «جرائم حرب» محتملة في أوكرانيا
الصينيون يلجأون إلى السوق السوداء لشراء أدوية مضادة لـ«كوفيد»
الصينيون يلجأون إلى السوق السوداء لشراء أدوية مضادة لـ«كوفيد»
أوكرانيا: روسيا تستعد لتجنيد 500 ألف جندي إضافي
أوكرانيا: روسيا تستعد لتجنيد 500 ألف جندي إضافي
أميركا تدين عمليات الإعدام في إيران
أميركا تدين عمليات الإعدام في إيران
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أستراليا تنظم استفتاء حول تمثيل السكان الأصليين في البرلمان
أستراليا تنظم استفتاء حول تمثيل السكان الأصليين في البرلمان...
وفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر عن 95 عاما
وفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر عن 95 عاما...
مصرع وإصابة 12 شخصا في انفجارٍ داخل مطعم غرب تركيا
مصرع وإصابة 12 شخصا في انفجارٍ داخل مطعم غرب تركيا...
ماس كهربائي وراء حريق في فندق وكازينو بكمبوديا خلف 26 قتيلا
ماس كهربائي وراء حريق في فندق وكازينو بكمبوديا خلف 26 قتيلا...
مزيد من الدول تفرض قيودا على القادمين من الصين في ظل انتشار الوباء
مزيد من الدول تفرض قيودا على القادمين من الصين في ظل انتشار ......
المزيد
17 قتيلا و22 جريحا في حادث مروري بشرق الصين
17 قتيلا و22 جريحا في حادث مروري بشرق الصين...
محلّلون: النظام الإيراني منقسم حول طريقة التعامل مع الاحتجاجات
محلّلون: النظام الإيراني منقسم حول طريقة التعامل مع ......
الصين ترفع الحجر الصحي عن المسافرين الوافدين من الخارج
الصين ترفع الحجر الصحي عن المسافرين الوافدين من الخارج...
أميركا تدين عمليات الإعدام في إيران
أميركا تدين عمليات الإعدام في إيران...
أوكرانيا: روسيا تستعد لتجنيد 500 ألف جندي إضافي
أوكرانيا: روسيا تستعد لتجنيد 500 ألف جندي إضافي...
المزيد