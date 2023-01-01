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وفاة فتاة ورجل يفقد ذراعه وعينه خلال احتفالات ليلة رأس السنة بألمانيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 01 يناير 2023, 03:01 مساء
وفاة فتاة ورجل يفقد ذراعه وعينه خلال احتفالات ليلة رأس السنة بألمانيا
جانب من احتفالات ليلة رأس السنة في العاصمة الألمانية برلين. (dw)
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أعلنت الشرطة الألمانية صباح اليوم الأحد وفاة فتاة 17 عاما، في مدينة لايبتسيج بشرق ألمانيا، إثر استخدام ألعاب نارية خلال احتفالات ليلة رأس السنة.

وبحسب الشرطة، جرى نقل الفتاة إلى مستشفى بعد تعرضها لإصابات خطيرة نتيجة الألعاب النارية، ثم توفت بعد ذلك بالمستشفى، وفق وكالة «د ب أ».

وأحجمت الشرطة عن ذكر أي معلومات أخرى، عن الحادث في الوقت الراهن.

إصابة خطيرة لرجل فقد عينه
وفي مدينة هاله بولاية سكسونيا-أنهالت بشرق ألمانيا، تعرض رجل لإصابات خطيرة عند إشعال ألعاب نارية.

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وصرح كورد كورترير، كبير أطباء وحدة جراحة اليد والحروق بمستشفى برجمانستروست بمدينة هالة، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأحد، أنه «تم تفجير اليد اليسرى تماما للمريض، ولم يعد هناك أي شيء لإنقاذه»، مضيفا أن الرجل تعرض لإصابة أيضا في يده اليمنى وفقد بصره بالعين اليسرى.

وأضاف الطبيب الألماني أنه جرى استقبال 15 شخصا تقريبا في وحدة جراحة اليد ليلة السبت/الأحد، وإجراء جراحات لأشخاص طوال الليل، مشيرا إلى أن مثل هذه الإصابات تراجعت بوضوح في ليلتي رأس السنة خلال العامين الماضيين، بفضل حظر شراء مثل هذه الألعاب النارية في ظل الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا.

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