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واشنطن تندد بحظر طالبان التعليم الجامعي للفتيات في أفغانستان

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 ديسمبر 2022, 09:36 مساء
واشنطن تندد بحظر طالبان التعليم الجامعي للفتيات في أفغانستان
الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس. (أرشيفية: الإنترنت)
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نددت الولايات المتحدة، الثلاثاء، بحظر طالبان التعليم الجامعي للنساء، محذرة من اتخاذ تدابير مضادة فضلاً عن مزيد من العزلة عن بقية العالم.

وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحفيين بأن «طالبان يجب أن تتوقع أن هذا القرار الذي يتعارض مع الالتزامات التي تعهدت بها بشكل متكرر وعلني لشعبها، سيرتب عليها تكاليف ملموسة»، مضيفًا أن الولايات المتحدة تدين القرار «بأشد العبارات»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق اليوم قررت حركة طالبان حظر التعليم الجامعي للنساء إلى أجل غير مسمى، بحسب رسالة وجهتها وزارة التعليم العالي إلى جميع الجامعات الحكومية والخاصة.

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