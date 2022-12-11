ألمانيا تعتزم تشديد قوانين السلاح بعد محاولة انقلاب نفذتها جماعة يمينية

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر في مقابلة نشرت، الأحد، إن البلاد تعتزم تشديد قوانين السلاح بعد مؤامرة يشتبه في أنها كانت من جماعة يمينية متطرفة بهدف الإطاحة بالحكومة بالعنف لتنصيب فرد سابق في عائلة ملكية زعيما للبلاد.

واعتقلت الشرطة الألمانية 25 الأسبوع الماضي للاشتباه في ضلوعهم في المؤامرة التي تسببت في صدمة للكثيرين في أحد أكثر ديمقراطيات أوروبا استقرارا. والعديد من المشتبه بهم ينتمون لحركة «واطني الرايخ» التي قال عنها الادعاء إنها ترفض وجود الدولة الألمانية الحديثة، بحسب «رويترز».

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وقالت وزيرة الداخلية في مقابلة مع جريدة «بيلد أم زونتاج» إن الحركة تشكل تهديدا متناميا لألمانيا بالنظر إلى اتساع قاعدتها من ألفين إلى 23 ألفا في العام الماضي. ونقلت الجريدة عنها قولها «هؤلاء ليسوا أشخاصا مخابيل لا أذى منهم لكنهم إرهابيون مشتبه بهم يقبعون الآن في الحجز الاحتياطي قبل المحاكمة».

تجنيد أفراد سابقين وحاليين في الجيش

وقال ممثلو الادعاء إن المشتبه بهم من بينهم أفراد يحوزون أسلحة وعلى معرفة بكيفية استخدامها. وحاولوا تجنيد أفراد سابقين وحاليين في الجيش ولديهم مخزونات أسلحة.

وقالت فيزر للجريدة «نريد من كل السلطات ممارسة أقصى ضغط لنزع أسلحتهم»، مشيرة إلى أن ذلك هو سبب أن الحكومة ستقوم «في وقت قريب بتشديد قوانين السلاح».

وقبل المداهمات، صادرت السلطات بالفعل أسلحة من أكثر من ألف من أعضاء حركة مواطني الرايخ. لكن يعتقد أن هناك 500 آخرين على الأقل لديهم تراخيص سلاح في البلاد التي يندر فيها الحيازة الخاصة للأسلحة النارية.