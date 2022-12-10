  • Alwasat News
Atwasat

بوتين: يمكن إجراء مزيد من تبادل السجناء بين أميركا وروسيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 ديسمبر 2022, 02:59 مساء
بوتين: يمكن إجراء مزيد من تبادل السجناء بين أميركا وروسيا
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. (الإنترنت)
alwasat radio

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، إنه من الممكن حدوث مزيد من عمليات تبادل السجناء بين الولايات المتحدة وروسيا، مضيفًا أن الاتصالات بين جهازي المخابرات في البلدين ستستمر.

وأدلى «بوتين»، بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي في بشكك بقرغيزستان بعد يوم من إفراج الولايات المتحدة عن تاجر السلاح الروسي فيكتور بوت، مقابل إطلاق سرح لاعبة كرة السلة الأميركية بريتني غرينر في أبرز عملية تبادل للسجناء بين البلدين منذ سنوات، بحسب وكالة «يورو نيوز».

«الاتصالات متواصلة ولم تتوقف»
وسُئل بوتين عما إذا كان من الممكن القيام بعمليات تبادل أخرى للسجناء بين البلدين فقال «نعم، كل شيء ممكن. الاتصالات متواصلة..  وفي الواقع لم تتوقف أبدًا.. تم التوصل إلى حل وسط ونحن لا نرفض استمرار هذا العمل في المستقبل».

- السعودية: بن سلمان توسط شخصيا لتسهيل الإفراج عن لاعبة كرة السلة الأميركية من روسيا

ولا تزال روسيا تحتجز بول ويلان، وهو من قدامى المحاربين في مشاة البحرية الأميركية وأدين بالتجسس في العام 2020 في محاكمة قال دبلوماسيون أميركيون إنها كانت غير عادلة وشابها غموض.

ونقلت وكالة أنباء «إنترفاكس الروسية»، الخميس، عن محامي ويلان، قوله إن المحادثات بين واشنطن وموسكو بشأن إطلاق سراح ويلان مستمرة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«هذا المساء»: النواب يرفعون مرتبات الشعب.. فمن ينفذ وكيف؟

«هذا المساء»: النواب يرفعون مرتبات الشعب.. فمن ينفذ وكيف؟
«أكلات ماجدة» (16): طاجين كرات لحم مفروم محشي مشروم

«أكلات ماجدة» (16): طاجين كرات لحم مفروم محشي مشروم
«هنا ليبيا»: الشارف الباشا الغرياني تاريخ تم طمسه في عهد القذافي

«هنا ليبيا»: الشارف الباشا الغرياني تاريخ تم طمسه في عهد القذافي
مياه المجاري مصدر طاقة للتدفئة في باريس

مياه المجاري مصدر طاقة للتدفئة في باريس
سجن قطب الإعلام في هونغ كونغ «جيمي لاي» على خلفية خرق عقد إيجار

سجن قطب الإعلام في هونغ كونغ «جيمي لاي» على خلفية خرق عقد إيجار
وفاة رئيس مجمع اللغة العربية المصري صلاح فضل

وفاة رئيس مجمع اللغة العربية المصري صلاح فضل
بوتين يفكر في تغيير العقيدة العسكرية الروسية: ضربة استباقية لنزع سلاح العدو

بوتين يفكر في تغيير العقيدة العسكرية الروسية: ضربة استباقية لنزع سلاح العدو
كاركاتير خيري - القمة الخليجية الصينية

كاركاتير خيري - القمة الخليجية الصينية
إنجلترا تستعيد نجومها قبل مواجهة فرنسا

إنجلترا تستعيد نجومها قبل مواجهة فرنسا
نيمار يعادل الأسطورة بيليه بـ77 هدفا

نيمار يعادل الأسطورة بيليه بـ77 هدفا
بإقصاء البرازيل.. كرواتيا أول المتأهلين لنصف نهائي المونديال

بإقصاء البرازيل.. كرواتيا أول المتأهلين لنصف نهائي المونديال
جين بينغ: القمة العربية – الصينية «غير مسبوقة» وحدث استثنائي في تاريخ العلاقات بين الجانبين

جين بينغ: القمة العربية – الصينية «غير مسبوقة» وحدث استثنائي في تاريخ العلاقات ...
تشجيع حماسي من العرب للمغرب يتخطى الحدود والخلافات السياسية

تشجيع حماسي من العرب للمغرب يتخطى الحدود والخلافات السياسية
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: التحدي ودارنس

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: التحدي ودارنس
هل تعاود العملات النهوض.. بعد هيمنة الدولار على الأسواق في 2022؟

هل تعاود العملات النهوض.. بعد هيمنة الدولار على الأسواق في 2022؟
انتهت عبر قناة الوسط «WTV2»: التعاون وشباب الجبل

انتهت عبر قناة الوسط «WTV2»: التعاون وشباب الجبل
السجن 4 سنوات «أخرى» للبريطاني «مغتصب الموتى»

السجن 4 سنوات «أخرى» للبريطاني «مغتصب الموتى»
هل تصبح الموسيقى «الذهب الأسود» الجديد في السعودية؟

هل تصبح الموسيقى «الذهب الأسود» الجديد في السعودية؟
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
روسيا تحظر دخول 200 كندي عملا بمبدأ «المعاملة بالمثل»
روسيا تحظر دخول 200 كندي عملا بمبدأ «المعاملة بالمثل»
قتيل و12 مفقودا في انفجار بمبنى سكني في جزيرة جيرسي البريطانية
قتيل و12 مفقودا في انفجار بمبنى سكني في جزيرة جيرسي البريطانية
عاصفة قطبية قارسة تضرب أوروبا وتختبر إمدادات الطاقة فيها
عاصفة قطبية قارسة تضرب أوروبا وتختبر إمدادات الطاقة فيها
بوركينا فاسو تعتزم جمع 152 مليون يورو لمكافحة الجهاديين
بوركينا فاسو تعتزم جمع 152 مليون يورو لمكافحة الجهاديين
الإفراج عن رهينة ألماني كان محتجزا في منطقة الساحل منذ 2018
الإفراج عن رهينة ألماني كان محتجزا في منطقة الساحل منذ 2018
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«داعش» يعلن مقتل زعيمه أبوالحسن الهاشمي القرشي ويعيّن خليفة له
«داعش» يعلن مقتل زعيمه أبوالحسن الهاشمي القرشي ويعيّن خليفة ......
السجن مدى الحياة لرئيس جزر القمر السابق بتهمة «الخيانة العظمى»
السجن مدى الحياة لرئيس جزر القمر السابق بتهمة «الخيانة ......
مجموعة السبع وأستراليا تتفقان على سقف لسعر النفط الروسي يبلغ 60 دولارا
مجموعة السبع وأستراليا تتفقان على سقف لسعر النفط الروسي يبلغ......
3 قتلى و11 مصابا جراء إطلاق نار في مدرستين بالبرازيل
3 قتلى و11 مصابا جراء إطلاق نار في مدرستين بالبرازيل...
البرلمان الأوروبي يعلن روسيا «دولة راعية للإرهاب»
البرلمان الأوروبي يعلن روسيا «دولة راعية للإرهاب»...
المزيد
الفائز الروسي بجائزة نوبل للسلام يندّد بـ«الحرب الجنونية والإجرامية» لبوتين
الفائز الروسي بجائزة نوبل للسلام يندّد بـ«الحرب الجنونية ......
غضب في كازاخستان إثر انقطاع الكهرباء وسط انخفاض الحرارة إلى 30 تحت الصفر
غضب في كازاخستان إثر انقطاع الكهرباء وسط انخفاض الحرارة إلى ......
بوتين: يمكن إجراء مزيد من تبادل السجناء بين أميركا وروسيا
بوتين: يمكن إجراء مزيد من تبادل السجناء بين أميركا وروسيا...
الإفراج عن رهينة ألماني كان محتجزا في منطقة الساحل منذ 2018
الإفراج عن رهينة ألماني كان محتجزا في منطقة الساحل منذ 2018...
بوركينا فاسو تعتزم جمع 152 مليون يورو لمكافحة الجهاديين
بوركينا فاسو تعتزم جمع 152 مليون يورو لمكافحة الجهاديين...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط