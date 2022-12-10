بوتين: يمكن إجراء مزيد من تبادل السجناء بين أميركا وروسيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، إنه من الممكن حدوث مزيد من عمليات تبادل السجناء بين الولايات المتحدة وروسيا، مضيفًا أن الاتصالات بين جهازي المخابرات في البلدين ستستمر.

وأدلى «بوتين»، بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي في بشكك بقرغيزستان بعد يوم من إفراج الولايات المتحدة عن تاجر السلاح الروسي فيكتور بوت، مقابل إطلاق سرح لاعبة كرة السلة الأميركية بريتني غرينر في أبرز عملية تبادل للسجناء بين البلدين منذ سنوات، بحسب وكالة «يورو نيوز».

«الاتصالات متواصلة ولم تتوقف»

وسُئل بوتين عما إذا كان من الممكن القيام بعمليات تبادل أخرى للسجناء بين البلدين فقال «نعم، كل شيء ممكن. الاتصالات متواصلة.. وفي الواقع لم تتوقف أبدًا.. تم التوصل إلى حل وسط ونحن لا نرفض استمرار هذا العمل في المستقبل».

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ولا تزال روسيا تحتجز بول ويلان، وهو من قدامى المحاربين في مشاة البحرية الأميركية وأدين بالتجسس في العام 2020 في محاكمة قال دبلوماسيون أميركيون إنها كانت غير عادلة وشابها غموض.

ونقلت وكالة أنباء «إنترفاكس الروسية»، الخميس، عن محامي ويلان، قوله إن المحادثات بين واشنطن وموسكو بشأن إطلاق سراح ويلان مستمرة.