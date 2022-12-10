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السعودية: بن سلمان توسط شخصيا لتسهيل الإفراج عن لاعبة كرة السلة الأميركية من روسيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 ديسمبر 2022, 10:46 صباحا
السعودية: بن سلمان توسط شخصيا لتسهيل الإفراج عن لاعبة كرة السلة الأميركية من روسيا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. (أرشيفية : الإنترنت)
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قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، الجمعة، إن ولي العهد محمد بن سلمان توسط بصفة شخصية لتسهيل الإفراج عن نجمة كرة السلة الأمريكية بريتني غراينر، في صفقة تبادل سجناء بين روسيا والولايات المتحدة.

وقال بن فرحان، للصحفيين في الرياض، إنه «مطلع على جهوده الشخصية فيما يتعلق بلاعبة السلة الأخيرة وانخراطه وتدخله الشخصي لتيسير هذا الإفراج»، بحسب وكالة «يورو نيوز».

بريتني غراينر تصل الولايات المتحدة
ووصلت بريتني غراينر، إلى الولايات المتحدة، صباح الجمعة، بعد إطلاق سراحها من سجن روسي، في إطار عملية تبادل أفرجت بموجبها واشنطن عن الروسي فكتور بوت، الملقب بـ«تاجر الموت»، الذي اتهم الغرب بأنه يريد «تدمير» بلده.

- لاعبة كرة السلة الأميركية بريتني غراينر تصل الولايات المتحدة بعد إطلاق سراحها من روسيا

وحسب لقطات بثتها شبكتا «سي إن إن»، و«فوكس نيوز»، حطت الطائرة التي تقل غراينر حوالي الساعة 10,40 بتوقيت غرينتش في تكساس، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس».

وغراينر (32 عامًا)، أوقفت في روسيا في فبراير، بتهمة تهريب مخدرات، وقد جرى مبادلتها مع فكتور بوت (55 عامًا)، الذي كان يمضي عقوبة بالسجن لمدة 25 عامًا في سجن أميركي.

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