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أميركا تتوقع استمرار تباطؤ وتيرة القتال في أوكرانيا لعدة أشهر

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 ديسمبر 2022, 03:24 مساء
أميركا تتوقع استمرار تباطؤ وتيرة القتال في أوكرانيا لعدة أشهر
عجوز تسير في قرية أرخانهيلسكي بمنطقة خيرسون بعد انسحاب القوات الروسية. (أرشيفية: الإنترنت)
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تتوقع المخابرات الأميركية، استمرار تباطؤ وتيرة القتال في أوكرانيا في الأشهر القليلة المقبلة، بحسب تصريحات مديرة المخابرات الوطنية الأميركية أفريل هينز، السبت، والتي لا ترى أي دليل على تراجع استعداد أوكرانيا على المقاومة رغم الهجمات على شبكة الكهرباء وغيرها من البنى التحتية الرئيسية.

وأضافت هينز في منتدى ريجان السنوي للدفاع الوطني في كاليفورنيا، «نشهد نوعا من الوتيرة المنخفضة للصراع بالفعل.. ونتوقع أن يكون هذا على الأرجح ما سنشهده في الأشهر المقبلة»، بحسب وكالة «يورو نيوز».

وقالت إن كلا من الجيشين الأوكراني والروسي يتطلعان لمحاولة إعادة التجهيز، وإعادة الإمدادات للاستعداد لهجمات مضادة بعد الشتاء.

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وتابعت «لدينا في الواقع قدر لا بأس به من الشكوك حول ما إذا كان الروس سيكونون مستعدين للقيام بذلك أم لا.. أعتقد أن الأوكرانيين أكثر تفاؤلاً في ذلك الإطار الزمني».

ولدى سؤالها عن تأثير الهجمات الروسية على شبكة الكهرباء الأوكرانية والبنية التحتية المدنية الأخرى، قالت هينز إن موسكو تهدف في جزء من ذلك إلى تقويض إرادة الأوكرانيين في المقاومة، مضيفة «أعتقد أننا لا نرى أي دليل على تقويض (تلك الإرادة) في الوقت الراهن».

موسكو تبحث عن أنواع أخرى من الذخائر الدقيقة
وأشارت مديرة المخابرات الأميركية، إلى أن إيران زودت روسيا بطائرات بدون طيار، وأن موسكو تبحث عن أنواع أخرى من الذخائر الدقيقة من طهران، وهو أمر سيكون «مقلقاً للغاية من حيث قدراتها».

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