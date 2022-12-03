روسيا ترسل جنودا جددا لساحات القتال في أوكرانيا وتستقبل عشرات الأسرى

القاهرة - بوابة الوسط

نشرت وزارة الدفاع الروسية، السبت، مقطع فيديو لجنود جرى تعبئتهم مؤخرًا، أكملوا دوراتهم التدريبية في منطقة ستافروبول، وهم يغادرون إلى جبهات القتال.

وكان أهالي الجنود وبعض الممثلين عن مركز التدريب، إضافة إلى رجال دين متواجدين في المكان، وتظهر اللقطات عملية نقل الجنود الذين تم تجهيزهم بالأسلحة والمعدات القتالية، بحسب وكالة «يورو نيوز».

وعملية التعبئة هذه تتناقض مع إعلان سابق للسلطات في موسكو بتاريخ 28 أكتوبر الماضي، عندما أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الرئيس فلاديمير بوتين، بأن حملة التعبئة الجزئية، التي انطلقت في 21 سبتمبر الماضي انتهت، بعد استدعاء 300 ألف شخص.

روسيا تستقبل أسرى من أوكرانيا

وفي هذه الأثناء وبينما تنقل موسكو الجنود إلى جبهات القتال، لتعزيز قواتها المنخرطة في الحرب التي تشنها على أوكرانيا منذ 24 فبراير من هذا العام، استقبلت أمس الجمعة، أسرى أفرجت عنهم كييف بعد صفقة تبادل للأسرى، وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه جرى الإفراج عن 50 جنديًا روسيًا كانوا رهن الأسر لدى أوكرانيا.

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وضخت روسيا دماء جديدة في جيشها قد يثبت تصريحات وزارة الدفاع البريطانية، التي قالت إن موسكو تخطط على الأرجح لتطويق بلدة باخموت في إقليم دونيتسك بالتقدم إلى الشمال والجنوب.

فيما قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يستغل محادثات السلام مع الجنود الروس في أوكرانيا، لإعادة تجهيز قواته قبل شن هجوم آخر.