3 قتلى و23 مصابا جراء «عملية انتحارية» غرب باكستان

القاهرة - بوابة الوسط

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب 23 بجروح الأربعاء، في عملية انتحارية استهدفت شرطيين كانوا يرافقون فريقًا مكلفًا بحملة للتلقيح ضد شلل الأطفال في غرب باكستان.

وقال المسؤول الكبير في شرطة مدينة كويتا، أزهر مهاسر، لوكالة «فرانس برس»، إن انتحاريًا استهدف شاحنة للشرطة كانت تستعد لمواكبة فريق التلقيح، مشيرًا إلى مقتل «شرطي وامرأة وطفل»، فيما أعلنت حركة «طالبان» الباكستانية مسؤوليتها عن الاعتداء في بيان ورد للوكالة.

إلغاء اتفاق وقف إطلاق النار

ويوم الإثنين الماضي، أعلنت «طالبان» باكستان إلغاء اتفاق هش لوقف إطلاق النار، جرى التوصل إليه مع الحكومة في يونيو الماضي، وأمرت مقاتليها بشن هجمات في أنحاء البلاد.

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وقالت الحركة، في بيان، «بينما تتواصل العمليات العسكرية ضد المجاهدين في مختلف المناطق.. يتوجب عليكم شن هجمات أينما كان ذلك ممكنًا في أنحاء البلاد».