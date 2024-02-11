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كبار أوروبا يخوضون مواجهات صعبة بدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 فبراير 2024, 09:54 مساء
كبار أوروبا يخوضون مواجهات صعبة بدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا
مباراة ريال مدريد وسبورتينغ براغا البرتغالي بدوري أبطال أوروبا (رويترز)
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مع دخول مسابقة دوري أبطال أوروبا مراحلها النهائية، تنطلق مباريات دور الـ16 الأسبوع الجاري.

مانشستر سيتي في مواجهة «الحصان الأسود»
ويزور ريال سوسييداد العاصمة الفرنسية باريس لمواجهة باريس سان جيرمان ونجمه كيليان مبابي، بينما يحل حامل اللقب مانشستر سيتي ضيفًا على كوبنهاغن الدنماركي الذي يعد «الحصان الأسود» هذا الموسم، أما البطل التاريخي ريال مدريد فيواجه لايبزيغ الألماني، كما يزور فريق ألماني آخر هو بايرن ميونخ العاصمة الإيطالية روما حيث يضرب موعدًا مع لاتسيو، وفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية.

وتستمر مواجهات ذهاب وإياب دور الـ16 لمدة شهر تقريبًا، حيث لا مجال فيها للقسمة على اثنين، فتقام مباريات الذهاب بين يومي 13 و21 فبراير الجاري، على أن تقام مباريات الإياب بين الخامس و13 مارس المقبل، بواقع مباراتين في يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.

وستكون البداية بمباراتي كوبنهاغن ضد مانشستر سيتي، ولايبزيغ أمام ريال مدريد الثلاثاء المقبل، ثم يستقبل باريس سان جيرمان الأربعاء سوسييداد، وهو اليوم نفسه الذي يشهد موقعة بايرن ميونخ ولاتسيو في روما.

وفي الأسبوع التالي، تقام مواجهات الذهاب الأربع المتبقية؛ فيلعب إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد، إيندهوفن وبروسيا دورتموند يوم الثلاثاء 20 فبراير الجاري، وفي الأربعاء 21 فبراير تقام مباراتا بورتو مع أرسنال، ونابولي ضد برشلونة.

ويطمح كوبنهاغن إلى الذهاب لأبعد مدى ممكن في دوري أبطال أوروبا بعد تأهله كوصيف مجموعته خلف بايرن ميونخ متفوقًا على مانشستر يونايتد وغلطة سراي، بالرغم من أنه ليس مرشحًا للتأهل على حساب مانشستر سيتي الذي يقدم مسيرة رائعة في دوري أبطال أوروبا وفاز على جميع منافسيه العام الماضي حتى رفع الكأس بعد عدة أعوام من المحاولات المتوالية.

مواجهة صعبة لريال مدريد
من ناحيته، يتوجه ريال مدريد إلى ملعب ريد بول أرينا وهو مثقل بالشكوك حول مشاركة عدد من لاعبيه الأساسيين خاصة في الدفاع. لكن الفوز العريض على جيرونا وتعزيز صدارته للدوري الإسباني يمنحان الفريق جرعة كبيرة من الثقة، بالرغم من معاناة جود بيلينغهام من متاعب في الكاحل.

وسيكون ريال مدريد على موعد مع منافس صعب استعاد عافيته بعد الأزمة التي مر بها ويضم لاعبين خطرين مثل الإسباني داني أولمو الذي يجيد ألعاب الهواء.

ويكتسب كيليان مبابي حاليًا القدر الأكبر من الاهتمام في كرة القدم الأوروبية، وبغض النظر عما إن كان سيستمر في باريس سان جيرمان بعد انتهاء الموسم أو سيرحل لريال مدريد، فسوف يقود فريقه أمام ريال سوسييداد في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، علما بأن الفريق الإسباني تصدر مجموعته على حساب إنتر ميلان وصيف حامل اللقب.

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وبصفته مرشحًا فوق العادة للقب، يسافر بايرن ميونخ إلى روما حيث يصطدم بلاتسيو بعد الهزيمة المؤلمة التي تلقاها على يد باير ليفركوزن وأبعدته عن قمة الدوري الألماني، لكن البايرن سيحاول استعادة ذكريات ثلاثة مواسم مضت حين فاز بأريحية على لاتسيو الذي يمر بفترة تخبط في الدوري الإيطالي وقبلها في دور المجموعات، لكنه تأهل على أي حال ويمني نفسه ببلوغ ربع النهائي لأول مرة منذ 24 عامًا.

وتقام الأسبوع المقبل بقية مباريات الذهاب حين يواجه أتلتيكو مدريد منافسه إنتر ميلان على ملعب الأخير جيوسيبي مياتزا، كما يستهل برشلونة مغامرته في الأدوار الإقصائية بلقاء نابولي. كما يعاود أرسنال الظهور في دولار الـ16 لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 2017.

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