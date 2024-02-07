4.4 مليار دولار مكافآت المسابقات الأوروبية

القاهرة - بوابة الوسط

أقرت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، اليوم الأربعاء، خطتها للفترة 2024-2030 التي سيجرى بموجبها زيادة المكافآت المالية للمسابقات الأوروبية.

توزيع المكافآت المالية بين عامي 2024 و2027

وأقرت اللجنة تفاصيل توزيع مكافآت مسابقات الأندية الأوروبية للرجال بين 2024 حتى 2027، حيث سيجرى توزيع أربعة مليارات و400 مليون يورو على النحو التالي: 10% (ما يعادل 440 مليون يورو) للتضامن، و7% (ما يعادل 308 ملايين يورو) للأندية غير المشاركة، إلى جانب 132 مليون يورو للأندية المشاركة في مرحلة التصفيات، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية.

كما سيجرى تخصيص 25 مليون يورو لدوري الأبطال للنساء ودوري الأبطال للشباب.

وسيجرى توزيع صافي الأرباح، بعد خصم التكاليف والمدفوعات للتضامن والمدفوعات للمسابقات الأخرى، على الأندية المشاركة بـ93.5%، و«يويفا» 6.5%.

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وسيجرى أيضا توزيع الأموال المخصصة للأندية المشاركة في المسابقات الأوروبية، التي تبلغ ثلاثة مليارات و317 مليون يورو، كالتالي: ملياران و467 مليون على الأندية المنافسة في دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي، و565 مليون يورو على الأندية المشاركة في الدوري الأوروبي، و285 مليون يورو على الفرق المشاركة في دوري المؤتمر الأوروبي.