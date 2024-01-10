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«لا ليغا» تهاجم دوري السوبر الأوروبي.. وتصفه بـ«البطولة المغلقة»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 10 يناير 2024, 10:11 مساء
«لا ليغا» تهاجم دوري السوبر الأوروبي.. وتصفه بـ«البطولة المغلقة»
شعار بطولة دوري السوبر الأوروبي (فيسبوك)
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شنت رابطة كرة القدم الإسبانية (لا ليغا)، اليوم الأربعاء، هجوما جديدا على بطولة دوري السوبر الأوروبي المقترحة، التي أدت إلى انقسام كبير بين أندية القارة الأوروبية.

تأثير ضار لدوري السوبر على المسابقات المحلية
وأكدت «لا ليغا» أن النموذج الجديد الذي تقترحه بطولة دوري السوبر لا يزال مغلقاً وتقييدياً ونخبوياً، وسيؤدي إلى خسارة الدوريات والأندية الأوروبية نحو 55% من عائداتها، وسيجعل الدوريات المحلية الأوروبية تفتقر إلى الاهتمام، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وقالت رابطة كرة القدم الإسبانية: «يحاولون الخداع بهيكل مكون من ثلاث درجات تتضمن صعوداً وهبوطاً، ويبيعونها كبطولة مفتوحة، ولكن هذا ليس صحيحاً».

وفي مقطع فيديو، أكدت «لا ليغا» أن «المنظومة الجديدة لدوري السوبر لا تزال مغلقة وتقييدية ونخبوية، إذ لا تنتفع منها إلا أندية بعينها، وتمحو المبادئ الأساسية لكرة القدم الأوروبية، ومنها الاستحقاقية».

وأضافت أن منظومة دوري السوبر «تبقي على أندية قليلة مميزة في قمة المنافسات الأوروبية، وتدمر الدخول المباشر عن طريق الدوريات المحلية لبقية الفرق الأخرى، لأن الأماكن لا تكسب عبر الاستحقاقات الرياضية لكل موسم».

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رفع الحصانة عن أندية دوري السوبر الأوروبي

وحذرت رابطة كرة القدم الإسبانية من أن «هذه المنظومة لدوري السوبر الأوروبي ستمنع الدخول المباشر إلى الدرجات العليا لأصحاب المراكز الأولى في الدوريات الأوروبية، وسيحرم من يتلونهم في الترتيب من الدخول أيضا،

بينما سيسمح لقلة بالبقاء في القمة، بغض النظر عن وضعهم في الدوريات المحلية».

لهذا، فإن «لا ليغا» تعتقد أن هذه المنظومة ستبقي على السلطة بين أيدي قلة بغض النظر عن قيم هرم كرة القدم، وستسبب في القضاء على أحلام غالبية الأندية عبر تصفية كرة القدم الأوروبية».

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