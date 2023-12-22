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رسمياً.. ليفربول يرفض المشاركة في دوري السوبر الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 ديسمبر 2023, 07:22 مساء
رسمياً.. ليفربول يرفض المشاركة في دوري السوبر الأوروبي
فريق ليفربول (أرشيفية: الإنترنت)
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رفض نادي ليفربول الإنجليزي رسمياً، اليوم الجمعة، المشاركة في مشروع دوري السوبر الأوروبي.

موقف ليفربول من دوري السوبر الأوروبي لم يتغير
وأصدر نادي ليفربول بياناً قال فيه إن الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية أمس الخميس لا يغير الموقف السابق لنادي ليفربول بشأن دوري السوبر الأوروبي المقترح، وفقا لوكالة الأنباء الإسبانية.

وأضاف بيان ليفربول أن الناي سبواصل العمل مع الأندية الأخر من خلال رابطة الأندية الأوروبية، والمشاركة في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وبذلك ينضم ليفربول لكبار الأندية الإنجليزية التي رفضت المشاركة في دوري السوبر الأوروبي، وهي مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، تشيلسي، آرسنال، وتوتنهام.

يأتي موقف ليفربول بعد يوم واحد من تأكيد رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، أنها تواصل رفض مفهوم مسابقة دوري السوبر الأوروبي بعد أن أعلنت الشركة المروّجة له عن خطط لإقامة مسابقة منفصلة جديدة.

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وأصدرت رابطة الدوري الإنجليزي بيانًا بعد أن قضت محكمة العدل الأوروبية بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» استخدم إجراءات غير قانونية لمنع مشروع إقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي، وقال البيان إن الدوري الإنجليزي يجدد التزامه بالمبادئ الواضحة للمنافسة المفتوحة، وفقا لما نقلته وكالة «فرانس برس».

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