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رئيس ريال مدريد: دوري أبطال أوروبا الجديد مشروع سخيف

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 نوفمبر 2023, 08:12 مساء
رئيس ريال مدريد: دوري أبطال أوروبا الجديد مشروع سخيف
رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز خلال إلقاء كلمته في الجمعية العمومية للنادي (إكس)
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طالب رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز خلال الجمعية العمومية للنادي اليوم السبت بإنشاء بطولة دوري السوبر الأوروبي، وذلك على أمل أن تسمح العدالة الأوروبية للأندية في 21 ديسمبر المقبل بتقرير مستقبلها من خلال قرار 15 قاضيًا من أعلى هيئة قضائية، والهروب من شكل بطولة دوري أبطال أوروبا الجديدة التي وصفها بأنها «مشروع سخيف».

بيريز: كرة القدم تواجه أزمة مؤسسية
وقال بيريز: «كرة القدم تعاني من أزمة مؤسسية غير مسبوقة على كل المستويات، سواء في إسبانيا أو عموم أوروبا، الوضع خطير للغاية، فإما أن نتخذ رد فعل ونغير هذا المسار، أو لن نكون على هذا الوضع الذي نعيشه حاليًا، المشكلة الرئيسية هي أن هناك إدارات تتصرف دون التفكير في المشجعين، ولكن نحن نريد إرضاء طموحاتهم»، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية.

واستنكر رئيس ريال مدريد الامتيازات في الحدود الاقتصادية التي تتمتع بها بعض أندية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حاليًا، مقارنة بأندية أخرى مثل ريال مدريد.

ونفى أن يؤثر إنشاء دوري السوبر الأوروبي على الدوريات الوطنية، وعرض الخطوط الرئيسية لمشروع حديث يرقى إلى تطلعات العصر الحالي، منتقدًا بشدة الشكل الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وشدد رئيس ريال مدريد على أن كرة القدم الأوروبية لا تنتمي إلى رئيس الاتحاد الأوروبي «يويفا» ولا كرة القدم الوطنية تنتمي إلى رابطة «لاليغا».

وأضاف فلورنتينو بيريز إن بطولة دوري السوبر الأوروبي اليوم ضرورية أكثر من أي وقت مضى، والهدف هو تقديم أفضل منافسة ممكنة، وتمسك بضرورة أن تقوم الأندية بتقرير مصيرها، مشيرا إلى أن هناك أندية ليست لديها حدود في الميزانية وتخالف القواعد دون تعرضها لعقوبات، في المقابل هناك المزيد من أندية تخسر الملايين.

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وكشف بيريز بالأرقام ما وصفه بـ«كارثة» على المستوى الاقتصادي لبطولة دوري أبطال أوروبا الجديدة، والتي تأكد بيع حقوقها مقابل 360 مليون يورو، وبوجود 64 مباراة إضافية سيضاف مبلغ أربعين مليون يورو إضافي، وهو ما سيقلل سعر المباراة الواحدة بنسبة 41% في الصيغة الجديدة للبطولة.

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