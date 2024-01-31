«يويفا» يتعرض لهجوم حاد من الشركة المسوقة لدوري السوبر الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط

هاجمت شركة «إيه 22» المسؤولة عن الترويج لبطولة دوري السوبر الأوروبي، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، واتهمته بمحاربة المنافسة في كرة القدم.

سيفرين وتيباس يعارضان دوري السوبر الأوروبي

ويعد ألكسندر سيفرين، رئيس يويفا وخافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، أكبر المنتقدين لبطولة دوري السوبر الأوروبي منذ إعلان 12 ناديا تأسيسهم لهذه الرابطة في أبريل 2021، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

واستمرت الانتقادات لدوري السوبر الأوروبي بالرغم من الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية في الشهر الماضي، الذي نص على أن لوائح «يويفا» التي استند عليها في منع إقامة هذه البطولة الحديثة، تتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي، فيما وصفت شركة «إيه 22» هذا الحكم بأنه ينهي احتكار «يويفا» .

وكتبت شركة «إيه 22» تدوينه عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»: «منذ أبريل 2021 يستهدفنا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإجراءات مناهضة للمنافسة لإحباط المبادرات التجارية للشركة».

وأضافت: «الإجراءات التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تشمل التشويه المستمر لسمعة الشركة بشكل غير مقبول في وسائل الإعلام وأماكن أخرى، وكذلك تهديد الأندية والضغط عليها خلف الكواليس لمنعهم من مناقشة البطولة الجديدة، ودفعهم للإعلان بشكل علني عن دعمهم للبطولات التي ينظمها الاتحاد الأوروبي».

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وأشارت«إيه 22» في بيان أصدرته: «الإجراءات المتواصلة لمكافحة المنافسة من جانب الاتحاد الأوروبي هدفها النهائي إقصاء الشركة من السوق الأوروبية الخاص بالمنافسات بين الأندية، وهي غير قانونية وستؤدي إلى تفاقم الخسائر والأضرار الكبيرة التي تكبدها الاتحاد الأوروبي بالفعل بسبب إجراءاته السابقة».

وشددت الشركة في بيانها، على أنها تحتفظ بحقها الكامل في اللجوء للجهات القضائية المختصة ضد «يويفا» ومسؤوليه.