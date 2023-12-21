رابطة الدوري الإنجليزي تجدّد رفضها لدوري السوبر الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، أنها تواصل رفض مفهوم مسابقة دوري السوبر الأوروبي بعد أن أعلنت الشركة المروّجة له عن خطط لإقامة مسابقة منفصلة جديدة.

«يويفا» استخدم إجراءات غير قانونية لمنع دوري السوبر الأوروبي

وأصدرت رابطة الدوري الإنجليزي بيانًا بعد أن قضت محكمة العدل الأوروبية بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» استخدم إجراءات غير قانونية لمنع مشروع إقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي، وقال البيان إن الدوري الإنجليزي يجدد التزامه بالمبادئ الواضحة للمنافسة المفتوحة، وفقا لما نقلته وكالة «فرانس برس».

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يأتي ذلك بعدما قدمت شركة «إيه 22» المروجة لمسابقة دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم المثير للجدل، اليوم، اقتراحا لإطلاق «مسابقة أوروبية مفتوحة جديدة»، تضم 64 ناديا بعد أن منح حكم محكمة العدل الأوروبية باعتبار قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» حول حظر الدوري السوبر انتهاكا للقوانين، جرعة دعم جديدة لإطلاق البطولة.



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