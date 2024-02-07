رابطة دوري السوبر الأوروبي تطالب «يويفا» بتعويض خيالي

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت جريدة «آس» الإسبانية أن رابطة دوري السوبر الأوروبي تدرس رفع دعوى قضائية، للمطالبة بتعويض من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، قدره 3.5 مليار يورو، بدعوى أن القيود والتهديدات التي فرضها «يويفا» أدت إلى أضرار اقتصادية كبيرة من خلال تأخير إطلاق الشكل الجديد من البطولة الأوروبية.

ثمن باهظ لعرقلة دوري السوبر الأوروبي

وفي حال حصلت رابطة دوري السوبر الأوروبي على حكم بالتعويض، فإن المعركة القانونية بين دوري السوبر الأوروبي والاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد تكلف الأخير ثمنا هائلا.

وأضافت «آس» أن رابطة دوري السوبر الأوروبي تقدر أن الائتمان الذي جرى التفاوض عليه مع بنك «جي بي مورغان»، لبدء البطولة، قد جرى سحبه، وتضاعف الآن من خلال الفوائد، ما أدى إلى خسارة مالية قدرها مليار يورو.

وأوضحت: «أما المطالبة الثانية فتتعلق بنقص حقوق البث التلفزيوني لبطولة دوري السوبر الأوروبي، الذي يقدر بما لا يقل عن 30%، وقد يصل إلى 90% حسب نوعية المباريات في المسابقة الجديدة المقررة لموسم 2025-2026. وفي المجموع، خسارة الدخل من 700 إلى 1200 مليون يورو».

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وأكدت الجريدة الإسبانية أن الطلب الثالث يتعلق بالهامش التجاري، حيث تقدر رابطة دوري السوبر الأوروبي أن إسهام الرعاة كان سيصبح أعلى من الهامش الحالي بـ10% على الأقل.