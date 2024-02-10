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بيسيرو: أوروبا تتغذى على لاعبي شوارع أفريقيا وأميركا الجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 فبراير 2024, 07:19 مساء
بيسيرو: أوروبا تتغذى على لاعبي شوارع أفريقيا وأميركا الجنوبية
البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب منتخب نيجيريا خلال مؤتمر صحفي (إكس)
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أكد مدرب منتخب نيجيريا، البرتغالي جوزيه بيسيرو، الذي يخوض نهائي كأس أمم أفريقيا غدا الأحد أمام منتخب كوت ديفوار، أن أوروبا في حاجة متزايدة لكرة القدم القادمة من شوارع أفريقيا وأميركا الجنوبية.

اللاعبون الأفارقة يتميزون بالجودة
وأوضح بيسيرو الذي تولى تدريب منتخبات أخرى مثل السعودية وفنزويلا كيف تتغذى أوروبا على لاعبي أفريقيا، فقال: «كل المنتخبات الأفريقية لديها الكثير من اللاعبين في دول أوروبا كفرنسا وإسبانيا وإنجلترا وألمانيا والبرتغال.. أوروبا في حاجة متزايدة للاعبين من أفريقيا وأمريكا الجنوبية، لأن هذا هو نقاء كرة القدم. تحتاج أوروبا بشكل متزايد إلى اللاعبين الأطفال الذين يأتون من هناك، لأنه يوجد في أفريقيا وأميركا الجنوبية تعطش للعب، كما ان الجودة موجودة، وهناك كرة قدم في الشوارع».

وأضاف: «في البطولة الأخيرة من كأس العالم كان هناك لاعبان فقط يلعبان داخل قارة أفريقيا في صفوف المنتخبات الأفريقية الخمسة المشاركة»، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية.

وبسؤاله عن التأهل لنهائي كأس أمم أفريقيا قال بيسيرو: «أنا سعيد للغاية لأنها منافسة شديدة الصعوبة وبها الكثير من الضغط. أعتقد أننا نقدم أداءً جيداً للغاية. الفوز بكأس أمم أفريقيا يعد تحدياً بالنسبة لي منذ أن وقعت عقدي مع نيجيريا في 2022. ينتهي العقد بنهاية البطولة فلم أرغب في التوقيع لوقت أطول. عندما وقعت العقد قلت للجميع إنني أريد الفوز والآن تأهلت للنهائي لن ينقصني سوى الفوز باللقب».

وعن الطريقة التي يتبعها مع نيجيريا، قال بيسيرو: «لا نعمل على الجانب البدني، بل التكتيكي. لقد تغيرت كرة القدم، نحن نتدرب بالكرة ونعمل على الهجمات المرتدة والدفاع والانتقالات وهذا هو الشيء الرئيس. نريد السيطرة على المباراة بالكرة، ولكننا نعرف أيضاً كيفية اللعب على الهجمات المرتدة. في هذه المنافسة، وهي قصيرة، إذا ارتكبت خطأً، فأمرك انتهى ولهذا السبب اخترنا في هذه البطولة هيكلاً مدمجاً، نظام 3-4-3. وقد نجح الأمر، لأننا لم نستقبل سوى هدفين».

وتعليقاً على فوز نيجيريا بالفعل على كوت ديفوار في دور المجموعات، قال بيسيرو: «في البداية، كان هناك ثلاثة منتخبات مرشحة بالنسبة لي: السنغال والمغرب وكوت ديفوار. وكان هناك منتخبات مرشحة أيضاً مثل نيجيريا أو مصر. ومن بين كل هؤلاء لم يبق إلا اثنان. هذه المنافسة معقدة جداً. لقد فزنا على كوت ديفوار، هذا صحيح، لكن غدا ستكون مباراة أخرى. سيلعبون على أرضهم، لكننا نريد الفوز».

وعن سر نجاح الكثير من المدربين البرتغاليين قال: «لدينا مدرسة جيدة والتأهيل جيد للغاية. ونتميز بشيء مهم للغاية وهو حب المغامرة. نحب الانتشار في جميع أنحاء العالم ونعرف كيف نتأقلم».

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وكان بيسيرو رائداً في التدريب في السعودية عندما درب الهلال عام 2006 ومن ثم المنتخب السعودي، وعلى هذا الأمر قال: «عندما وصلت إلى السعودية كان اللاعبون البرازيليون الذين كانوا معي يأتون من الدرجة الثانية. لم يرغب اللاعبون في تناول وجبة الإفطار، وكان لديهم دائما عذر للتغيب عن التدريب. وبعد شهرين تناول الجميع وجبة الإفطار ولم يفوت أحد التدريب. الآن كل شيء أفضل. عندما كنت هناك لم أكن أكسب حتى 10% مما يكسبه المدربون الآن».

وتابع بيسيرو: «تركت الهلال لأنهم أخبروني أن قواعدي قاسية للغاية وأن اللاعب لا يستطيع تحملها. لكن بعد عام ونصف العام، اتصل بي نفس الأشخاص لتدريب المنتخب الوطني».

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