نيجيريا تتخطى أنغولا وتتأهل لنصف نهائي كأس أمم أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

أصبحت نيجيريا بطلة أفريقيا ثلاث مرات أول المتأهلين إلى نصف نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حاليا في كوت ديفوار بفوزها على منتخب أنغولا 1-0 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، على ملعب فيليكس أوفويت-بوانيي في أبيدجان أمام أكير من 18 ألف مشجع

نيجيريا تسعى للقبها الأفريقي الرابع

سجّل جناح أتالانتا الإيطالي أديمولا لوكمان الهدف الوحيد لنيجيريا في الدقيقة 41، لتواصل نيجيريا حملتها القوية للفوز بلقبها الرابع والأول منذ عام 2013، ولتحرم أنغولا من التأهل إلى نصف النهائي لأول مرة بتاريخها، بحسب وكالة «فرانس برس».

- مالي تقصي بوركينا فاسو وتبلغ ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية

- جداريات فنية تحكي قصة الكرة في كوت ديفوار أمام ضيوف «أمم أفريقيا»

وبفوزها اليوم ضربت نيجيريا موعدا في نصف النهائي مع كاب فيردي أو جنوب أفريقيا اللتين تلتقيان غدا السبت.