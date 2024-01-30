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مالي تقصي بوركينا فاسو وتبلغ ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 30 يناير 2024, 10:19 مساء
مالي تقصي بوركينا فاسو وتبلغ ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية
احتفال لاعبي مالي بهدفهم في مرمى بوركينا فاسو، الثلاثاء 30 يناير 2024 (إكس)
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تأهلت مالي إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا لكرة القدم بعد فوزها على بوركينا فاسو بنتيجة 2-1، الثلاثاء على ملعب أمادو غون كوليبالي في كورهوغو، لتضرب موعدًا مع المضيفة ساحل العاج في ربع النهائي السبت المقبل.

تقدمت مالي بهدف أحرزه مدافع بوركينا فاسو إدموند تابسوبا بالخطأ في مرماه (3)، ثم عزَّزت تقدمها عبر المهاجم لاسين سينايوكو (47)، قبل أن تقلص بوركينا فاسو النتيجة من ركلة جزاء عبر المتخصص بيرتراند تراوري (57)، لكنه لم يكن كافيًا للعودة رغم الدعم الجماهيري الكبير الذي تحصلت عليه، بحسب ما أوردت وكالة «فرانس برس».

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