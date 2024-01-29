جداريات فنية تحكي قصة الكرة في كوت ديفوار أمام ضيوف «أمم أفريقيا»

القاهرة - بوابة الوسط

من رفع المدافع كولو حبيب توريه لكأس 2015 مرورا بصرخة «الفيل» ديديه دروغبا بعد إحرازه هدفا إلى وجوه أسطورة الكرة بالبلاد الراحل لوران بوكو والراحل عن 30 سنة شيخ تيوتيه، تحكي جداريات ملونة حول ملعب بلدية تريشفيل الترابي في قلب أبيدجان قصة كرة القدم في كوت ديفوار الفائزة بأمم أفريقيا مرتين.

طلاب مدرسة فنية يرسمون جداريات في أبيدجان

خط طلاب في المدرسة الفنية في أبيدجان الجداريات حول الملعب لمناسبة استضافة بلدهم لكأس أمم إفريقيا بين 13 و11 فبراير، للمرة الثانية بعد 1984. وقرب جدارية عملاقة تصور لاعب تشلسي الإنجليزي القائد دروغبا الذي قاد بلاده لكأس العالم ثلاث مرات متتالية في 2006 و2010 و2014، قال المهندس المدني إريك أكا (27 عاما) لوكالة «فرانس برس» إنها «جداريات مبهجة تروي قصة الكرة في بلدنا وأبرز رموزها».

أكا: صور تضم نخبة من نجوم القارة السمراء

وتابع بتصميم واضح «خصوصا اللاعبين المولودين هنا في تريشفيل أو في كوت ديفوار عموما ثم انضموا للمنتخب الوطني، قرب صورة صغيرة لمهاجم بروسيا دورتموند الألماني والبلاد سيباستيان هالر المولود في ضواحي باريس.

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وأشار إلى صورة عملاقة لأسطورة الكرة العاجية في ستينات وسبعينات القرن الماضي لوران بوكو الذي ظل لعقود الهداف التاريخي لكأس أمم إفريقيا برصيد 14 هدفا سجلهم في نسختين فقط 1968 و1970 خلال أربع مشاركات.

الكاميروني إيتور يكسر الرقم التاريخي لبوكو

وظل رقمه صامدا حتى كسره الكاميروني صامويل إيتو بتسجيله هدفه الخامس عشر في النهائيات في بطولة غانا 2008، قبل أن يصل إلى 18 هدفا إجمالا. لكن بوكو، المولود في تريشفيل ونجم رين الفرنسي، لا يزال يحتفظ برقم قياسي آخر، فهو اللاعب الوحيد في تاريخ البطولة الذي سجل خمسة أهداف في مباراة واحدة، وذلك في مرمى إثيوبيا في بطولة 1970.

لفتة لتكريم وتعريف الأجيال الحديثة بتاريخ بوكو

وقال أكا بحماس شديد إن صورة بوكو التي تجسده جالسا ضاما يديه لصدره «تمثل كل ما قدمه لكرة القدم الإيفوارية، خصوصا في تريشفيل، لأنه نقل الكثير من معرفته لنا، قام بتدريب أشخاص مثل شيخ تيوتيه وسيكو سيسيه، والعديد من الآخرين الذين انضموا إلى المنتخب الوطني، إنها لفتة لتكريم ذكراه ولتعرفه الأجيال الجديدة».