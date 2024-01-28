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«الأفيال» المنهارة تكافح أمام صحوة «أسود التيرانغا» في موقعة أفريقية شرسة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 28 يناير 2024, 01:53 مساء
«الأفيال» المنهارة تكافح أمام صحوة «أسود التيرانغا» في موقعة أفريقية شرسة
مباراة كوت ديفوار أمام نيجيريا في بطولة الأمم الأفريقية. (إنترنت)
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بعدما صعدت إلى ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا لكرة القدم بشق الأنفس، تصطدم كوت ديفوار المضيفة المترنحة بالسنغال القوية والمرشحة للاحتفاظ بلقبها على ملعب شارل كونان باني في ياموسوكرو، الإثنين. ويدخل منتخبا كوت ديفوار والسنغال المباراة على طرفي نقيض من ناحية النتائج والأداء والاستقرار، فالأولى، المتوجة مرتين في 1992 و2015، تأهلت كأسوأ منتخب يحتل المركز الثالث.

وقد قدّم «الفيلة» أداءً كارثيا بالبطولة، حيث استهل مغامرته بفوز على غينيا بيساو 2-0، قبل أن يخسر أمام نيجيريا 0-1، ثم برباعية مذلّة أمام غينيا الإستوائية، ما وضعه على أعتاب الخروج، قبل أنّ تخدمه بشكل غير متوقع نتائج المنتخبات الأخرى، حسب وكالة «فرانس برس».

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وبرصيد ثلاث نقاط، انتظر "الفيلة" هدية من المغرب الفائز على زامبيا 1-0، ليتأهل إلى ثمن النهائي عبر بوابة أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث. وأدت هذه النتائج الكارثية لقرار الاتحاد الإيفواري، الأربعاء، الاستغناء عن مدربه الفرنسي جان لوي غاسيه بسبب النتائج غير المرضية.

مشوار متعثر في منتصف البطولة لأصحاب الأرض
وحاول الاتحاد العاجي التعاقد مع مدربه السابق والمدرب الحالي لمنتخب فرنسا للسيدات هيرفي رينارد، لكنّ الاتحاد الفرنسي أكّد، الخميس، أنّه لن يُشغل بإعارة مدربه لكوت ديفوار من أجل إنقاذ المشوار المتعثر للبلد المضيف.

المدرب الفرنسي رينارد مطلوب في كوت ديفوار
ويتمتع رينارد (55 عاماً) بشعبية كبيرة في كوت ديفوار، بعدما قاد «الفيلة» للفوز بلقب البطولة القارية العام 2015. كما فاز بالمسابقة كمدرب لزامبيا العام 2012. وستواجه «الفيلة» اختباراً صعباً أمام ساديو ماني، لاعب النصر السعودي، ورفاقه، خصوصا أنّ السنغال كانت الوحيدة التي تحصد العلامة الكاملة في دور المجموعات.

تألق الجيل الذهبي لرفاق ماني
وإضافة لتسجيل 8 أهداف واستقبال هدف وحيد في ثلاث مباريات، قدّم رفاق ماني مستوى راقيا بأداء منظّم ومتوازن وسلس، وبرز بشدة جناح مارسيليا الفرنسي إسماعيلا سار، واليافع لاعب ميتز الفرنسي لامين كامارا.

وتسعى السنغال، المصنّفة 20 عالمياً، لاستغلال توهج جيلها الذهبي الحالي في إضافة ثانية نجماتها في البطولة القارية التي خضعت لها أخيراً مطلع 2022، وهي تعيش راهناً فترة ذهبية كروياً، إذ فازت منتخباتها بكل المسابقات على المستوى القاري خلال العامين الماضيين، علماً بأنها بلغت ثمن نهائي مونديال قطر 2022.

استقرار فني رائع لـ«أسود التيرانغا» مع سيسيه
كما يتمتع منتخبها باستقرار فني رائع، إذ يقودها المدرب أليو سيسيه منذ 2015، الذي أوصلها لكأس العالم مرتين متتاليتين 2018 و2022، وللقب كأس أفريقيا للمرة الأولى. وخلافا لمعطيات الواقع التي تنحاز تماما لـ«أسود التيرانغا»، يعوّل مشجعو «الفيلة» على التاريخ الذي ينحاز لصفهم.

إذا التقى الفريقان مرتين في البطولة، وفازت كوت ديفوار بالنتيجة نفسها 1-0. وإجمالا، لعب الفريقان 11 مباراة، فازت كوت ديفوار 7 مرات مقابل 3 للسنغال، وحسم التعادل لقاءين. لكنّ حين يدخل الفريقان أرض ملعب شارل كونان باني سيفرض الواقع سطوته على الأرجح.

مصر آخر بلد متوج على أرضها في 2006
ويبقى معرفة ما إذا كانت لعنة المضيف ستستمرّ بطولة أخرى، إذ لم يُتوّج أي منتخب على أرضه منذ مصر العام 2006. وسيلتقي الفائز من هذه المواجهة الفائز من مواجهة مالي وبوركينا فاسو بربع النهائي في 3 فبراير المقبل على ملعب السلام في بواكي.

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