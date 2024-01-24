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تونس تودّع كأس أمم أفريقيا وتأهل جنوب أفريقيا وناميبيا إلى دور الـ16

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 يناير 2024, 09:24 مساء
تونس تودّع كأس أمم أفريقيا وتأهل جنوب أفريقيا وناميبيا إلى دور الـ16
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ودّع منتخب تونس بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم من دورها الأول بعد تعادله مع نظيره الجنوب الأفريقي سلبيا في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب أمادو غون كوليبالي في مدينة كورهوغو، في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة للبطولة، ليتأهل منتخبا جنوب أفريقيا وناميبيا، الذي تعادل بدوره مع منتخب مالي بالنتيجة نفسها، إلى دور الـ16.

تونس تحتل المركز الأخير
وتصدّر منتخب مالي المجموعة الخامسة برصيد خمس نقاط، متقدما بفارق نقطة على كل من جنوب أفريقيا وناميبيا، بينما أنهى منتخب تونس بطولة كأس أمم أفريقيا في المركز الرابع برصيد نقطتين، ليودع البطولة من مرحلة المجموعات للمرة الأولى منذ العام 2013، علما بأن مالي تأهلت إلى دور الـ16 حتى قبل أن تخوض المباراة الثالثة اليوم، بحسب وكالة «فرانس برس».

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وخلال مجريات اللقاء، ضغط «نسور قرطاج» بقوة بهدف تحقيق الفوز، إلا أن لاعبي منتخب جنوب أفريقيا أجادوا إغلاق كل الطرق المؤدية إلى مرماهم. وفي الشوط الثاني، أضاع لاعبو تونس عديد الفرص التهديفية السهلة التي أتيحت لهم أمام مرمى جنوب أفريقيا، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

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