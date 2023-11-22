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المساكني يمنح «نسور قرطاج» انطلاقة قوية في الدقيقة 88 بتصفيات كأس العالم

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 نوفمبر 2023, 04:06 مساء
المساكني يمنح «نسور قرطاج» انطلاقة قوية في الدقيقة 88 بتصفيات كأس العالم
مباراة المنتخب التونسي أمام ملاوي في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، 21 نوفمبر 2023. (إنترنت)
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أكدت تونس انطلاقتها القوية في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 بعودتها بفوز ثمين من أرض مضيفتها ملاوي بهدف، الثلاثاء، في ليلونغوي بالجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة.

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استطاع «نسور قرطاج» تأكيد انطلاقتهم القوية في التصفيات، إذ تدين تونس بفوزها إلى قائدها صانع ألعاب العربي القطري يوسف المساكني الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 88 من ركلة جزاء، وهو الفوز الثاني لتونس بعد الأول على ضيفتها سان تومي وبرينسيبي برباعية نظيفة بينها هدف للمساكني، الجمعة، على الملعب الأولمبي حمادي العقربي في رادس، حسب «فرانس برس».

تونس تستعيد الصدارة بـ6 نقاط  
واستعادت تونس صدارة المجموعة برصيد ست نقاط وبفارق الأهداف عن غينيا الاستوائية التي تغلبت على مضيفتها ليبيريا 1-0، الإثنين، وبفارق ثلاث نقاط أمام ملاوي وناميبيا التي فازت على مضيفتها سان تومي وبرينسيبي 2-0 في مدينة أغادير المغربية.

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