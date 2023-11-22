المساكني يمنح «نسور قرطاج» انطلاقة قوية في الدقيقة 88 بتصفيات كأس العالم

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت تونس انطلاقتها القوية في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 بعودتها بفوز ثمين من أرض مضيفتها ملاوي بهدف، الثلاثاء، في ليلونغوي بالجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة.

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استطاع «نسور قرطاج» تأكيد انطلاقتهم القوية في التصفيات، إذ تدين تونس بفوزها إلى قائدها صانع ألعاب العربي القطري يوسف المساكني الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 88 من ركلة جزاء، وهو الفوز الثاني لتونس بعد الأول على ضيفتها سان تومي وبرينسيبي برباعية نظيفة بينها هدف للمساكني، الجمعة، على الملعب الأولمبي حمادي العقربي في رادس، حسب «فرانس برس».