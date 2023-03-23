مدرب تونس: نحترم منتخب ليبيا والمواجهة أمامه صعبة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المدير الفني لمنتخب تونس جلال القادري أن المنتخب الليبي جدير بالاحترام لما يملكه من لاعبين ذوي مهارات، مؤكدًا على صعوبة المواجهة أمام ليبيا.

ويلتقي المنتخب الليبي نظيره التونسي غدًا على ملعب رادس في العاشرة والنصف مساء، ضمن الجولة الثالثة لتصفيات أمم أفريقيا 2023.

- بالصور: المنتخب الليبي يواصل استعداداته لمواجهة تونس

- المحترفون يدعمون «فرسان المتوسط» قبل مواجهة «نسور قرطاج».. الجمعة

وقال القادري: «منتخب ليبيا محترم ولديه لاعبين كبار، يملكون مهارات فردية ممتازة، المنتخب التونسي يحترم المنتخب الليبي»، وفق تصريحاته إلى «قناة الوسط».

وتابع القادري: «كل مقابلة ولها ظروفها، نتمنى أن نكون في أفضل حالاتنا ونركز جيدًا، لتحقيق نتيجة طيبة في المواجهتين، أمام منتخب صعب».