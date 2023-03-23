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بالصور: المنتخب الليبي يواصل استعداداته لمواجهة تونس

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 مارس 2023, 03:22 مساء
بالصور: المنتخب الليبي يواصل استعداداته لمواجهة تونس
جانب من تدريبات المنتخب الليبي استعدادا لمواجهة تونس في تصفيات أمم أفريقيا، 22 مارس 2023. (الإنترنت)
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أجرى المنتخب الليبي تدريباته بقيادة المدرب حمدي بطاو، استعدادا لخوض المواجهة المرتقبة أمام المنتخب التونسي غدا الجمعة، ضمن مباراة الذهاب لتصفيات أمم أفريقيا 2023، والتي سيشهدها ملعب رادس في الـ10 والنصف مساء.

وشهد تمرين الأمس وجود جميع اللاعبين المتاحين في قائمة المنتخب، مع وصول جميع اللاعبين الدوليين والتحاقهم بتدريبات الفريق، وخصصها المدرب للتركيز على الجوانب الفنية قبيل خوض المباراة.

بيع التذاكر
وانطلقت صباح اليوم الخميس عملية بيع تذاكر المباراة، عبر منفذ ملعب الأولمبي بالمنزه، وسيدير اللقاء الحكم الجزائري مصطفى غربال.

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وانضم إلى المنتخب الليبي المحترفان مؤيد اللافي والمعتصم المصراتي لتكتمل صفوف «فرسان المتوسط» تحت قيادة المدرب الوطني حمدي بطاو لتشمل قائمة المحترفين المعتصم المصراتي ومؤيد اللافي وإسماعيل التاجوري والطاهر بن عامر ومحمد صولة والهادي السنوسي وحمدي الهوني.

وأبرز الغائبين عن قائمة بطاو المحترف الليبي في الدوري الإيطالي أحمد بن علي وفي الدوري المحلي أنيس السلتوا وأحمد التربي.

جانب من تدريبات المنتخب الليبي استعدادا لمواجهة تونس في تصفيات أمم أفريقيا، 22 مارس 2023. (الإنترنت)
جانب من تدريبات المنتخب الليبي استعدادا لمواجهة تونس في تصفيات أمم أفريقيا، 22 مارس 2023. (الإنترنت)
جانب من تدريبات المنتخب الليبي استعدادا لمواجهة تونس في تصفيات أمم أفريقيا، 22 مارس 2023. (الإنترنت)
جانب من تدريبات المنتخب الليبي استعدادا لمواجهة تونس في تصفيات أمم أفريقيا، 22 مارس 2023. (الإنترنت)
حارس مرمى المنتخب الليبي خلال التدريبات الاستعدادية لمواجهة تونس بتصفيات أمم أفريقيا 2023، 22 مارس 2023. (الإنترنت)
حارس مرمى المنتخب الليبي خلال التدريبات الاستعدادية لمواجهة تونس بتصفيات أمم أفريقيا 2023، 22 مارس 2023. (الإنترنت)
جانب من تدريبات المنتخب الليبي استعدادا لمواجهة تونس في تصفيات أمم أفريقيا، 22 مارس 2023. (الإنترنت)
جانب من تدريبات المنتخب الليبي استعدادا لمواجهة تونس في تصفيات أمم أفريقيا، 22 مارس 2023. (الإنترنت)
جانب من تدريبات المنتخب الليبي استعدادا لمواجهة تونس في تصفيات أمم أفريقيا، 22 مارس 2023. (الإنترنت)
جانب من تدريبات المنتخب الليبي استعدادا لمواجهة تونس في تصفيات أمم أفريقيا، 22 مارس 2023. (الإنترنت)
الجهاز الفني للمنتخب الليبي خلال التدريبات الاستعدادية لمواجهة تونس بتصفيات أمم أفريقيا 2023، 22 مارس 2023. (الإنترنت)
الجهاز الفني للمنتخب الليبي خلال التدريبات الاستعدادية لمواجهة تونس بتصفيات أمم أفريقيا 2023، 22 مارس 2023. (الإنترنت)
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