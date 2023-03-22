المحترفون يدعمون «فرسان المتوسط» قبل مواجهة «نسور قرطاج».. الجمعة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

وصلت بعثة المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم «فرسان المتوسط»، أمس الثلاثاء، إلى العاصمة التونسية قادمة من مدينة طبرقة التونسية أيضا، تمهيداً لخوض الجولة الثالثة أمام منتخب تونس «نسور قرطاج» بالتصفيات القارية المؤهلة نحو بطولة الأمم الأفريقية «كان 2023» بساحل العاج.

مواجهة ليبيا أمام تونس تقام الجمعة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت ليبيا على أرضية ملعب حمادي العقربي برادس.

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انضم إلى المنتخب الليبي المحترفان مؤيد اللافي والمعتصم المصراتي لتكتمل صفوف «فرسان المتوسط» تحت قيادة المدرب الوطني حمدي بطاو لتشمل قائمة المحترفين المعتصم المصراتي ومؤيد اللافي وإسماعيل التاجوري والطاهر بن عامر ومحمد صولة والهادي السنوسي وحمدي الهوني.

وأبرز الغائبين عن قائمة بطاو المحترف الليبي في الدوري الإيطالي أحمد بن علي وفي الدوري المحلي أنيس السلتوا وأحمد التربي، بينما يقود المباراة طاقم تحكيم جزائري بقيادة مصطفى غربال.