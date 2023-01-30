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اتحاد الكرة الليبي يبحث عقد جلسات حوارية مع الوسط الرياضي بعد أزمة «شان 2023»

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد الإثنين 30 يناير 2023, 04:13 مساء
اتحاد الكرة الليبي يبحث عقد جلسات حوارية مع الوسط الرياضي بعد أزمة «شان 2023»
شعار الاتحاد الليبي لكرة القدم. (أرشيفية - إنترنت)
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علمت «بوابة الوسط» من مصادر مطلعة باتحاد الكرة أن مسؤولي الاتحاد يسعون إلى عقد جلسات حوارية مع الوسط الرياضي بمشاركة واسعة لعدة شرائح رياضية للوصول لتوصيات وقرارات مهمة، ومعرفة آراء الشخصيات الرياضية التي لها علاقة مباشرة باللعبة.

- تعاقدات جديدة وتنقلات في الدوري الليبي الممتاز

تعد هذه الخطوة الأولى بعد عامين من انتخاب الاتحاد الحالي برئاسة عبدالحكيم الشلماني في ظل حملة نقد قوية جدا من الوسط الرياضي ضد مجلس اتحاد الكرة وتطالب برحليه بعد الإخفاقات المتتالية خاصة في بطولة أفريقيا للمحليين بالجزائر «شان 2023».

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