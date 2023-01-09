تعاقدات جديدة وتنقلات في الدوري الليبي الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

شهدت مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم حركة واسعة من الانتقالات على صعيد اللاعبين المحليين والمحترفين وكذلك المدربين قبل انطلاق مرحلة الإياب، وتصدرت الإعارات «الميركاتو الشتوي»، دون أن يخلو الأمر من إنهاء عقود بعض اللاعبين والتعاقد مع آخرين جدد.

المجموعة الأولى

التعاون يتفق مع الثلاثي: محمد عيسى وأحمد التايب وهيثم ضانة لتدعيم صفوف الفريق الأول خلال مرحلة الإياب.

- الفرنسي مارتينز بعد خسارة وديتين لمنتخب ليبيا: لا يهمني وسنخوض الـ«شان» بشكل مختلف

الأخضر يتعاقد مع أحمد الحاسي وطارق السعيطي، وما زال هناك صفقات محلية وخارجية بعدما استغنى عن المحترف البنيني جاك بيسان.

الأهلي بنغازي استعان بطاقم تدربي جديد تونسي خلفا لشهاب الليلي، وجاءت القيادة الجديدة لسعد الدريدي، ومساعد المدرب وليد بن محمد، ومدرب حراس المرمى قابيل بن نجم، ومعد بدني نور الدين بن صالح، وإخصائي الفريق قاسم بنور، كما يُجرى الاتفاق على صفقات أخرى محلية وخارجية.

النصر أتم صفقة محمد شكري قادما من دارنس، وفي انتظار صفقة مهاجم محترف وصفقات أخرى.

الهلال ودارنس والصداقة وشباب الجبل والتحدي لم تعلن بعد عن الصفقات المحلية والخارجية.

المجموعة الثانية

الأهلي طرابلس أتم صفقة المحترف التونسي المدافع هيثم العيوني قادما من المصري البورسعيدي المصري، وهناك صفقات أخرى في الطريق، وقد استغنت إدارة النادي عن عدد من اللاعبين من بينهم المحترف إبراهيم تاندي.

الاتحاد لم يعلن عن صفقات جديدة وكذلك المدينة والمحلة والاتحاد المصراتي والخمس، والسويحلي استغنى عن مدربه السابق الوطني علي المرجيني وتعاقد مع المدرب التونسي قيس اليعقوبي، وتدرس الإدارة تغيير بعض اللاعبين.

أبوسليم تعاقد مع المهاجم يعقوب عبدالله قادما من أساريا، وستكون هناك صفقات أخرى في كل فرق دوري الممتاز قبل إغلاق موسم الانتقالات الشتوية، وقبل انطلاق مرحلة الإياب، والتي ستكون بعد انتهاء بطولة الأمم الأفريقية للاعبين المحليين «شان 2023».