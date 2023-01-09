  • Alwasat News
Atwasat

تعاقدات جديدة وتنقلات في الدوري الليبي الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الإثنين 09 يناير 2023, 01:49 مساء
تعاقدات جديدة وتنقلات في الدوري الليبي الممتاز
شعار بعض أندية الدوري الليبي. (فيسبوك)
alwasat radio

شهدت مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم حركة واسعة من الانتقالات على صعيد اللاعبين المحليين والمحترفين وكذلك المدربين قبل انطلاق مرحلة الإياب، وتصدرت الإعارات «الميركاتو الشتوي»، دون أن يخلو الأمر من إنهاء عقود بعض اللاعبين والتعاقد مع آخرين جدد.

المجموعة الأولى
التعاون يتفق مع الثلاثي: محمد عيسى وأحمد التايب وهيثم ضانة لتدعيم صفوف الفريق الأول خلال مرحلة الإياب.

- الفرنسي مارتينز بعد خسارة وديتين لمنتخب ليبيا: لا يهمني وسنخوض الـ«شان» بشكل مختلف

الأخضر يتعاقد مع أحمد الحاسي وطارق السعيطي، وما زال هناك صفقات محلية وخارجية بعدما استغنى عن المحترف البنيني جاك بيسان.

الأهلي بنغازي استعان بطاقم تدربي جديد تونسي خلفا لشهاب الليلي، وجاءت القيادة الجديدة لسعد الدريدي، ومساعد المدرب وليد بن محمد، ومدرب حراس المرمى قابيل بن نجم، ومعد بدني نور الدين بن صالح، وإخصائي الفريق قاسم بنور، كما يُجرى الاتفاق على صفقات أخرى محلية وخارجية.

النصر أتم صفقة محمد شكري قادما من دارنس، وفي انتظار صفقة مهاجم محترف وصفقات أخرى.

الهلال ودارنس والصداقة وشباب الجبل والتحدي لم تعلن بعد عن الصفقات المحلية والخارجية.

المجموعة الثانية
الأهلي طرابلس أتم صفقة المحترف التونسي المدافع هيثم العيوني قادما من المصري البورسعيدي المصري، وهناك صفقات أخرى في الطريق، وقد استغنت إدارة النادي عن عدد من اللاعبين من بينهم المحترف إبراهيم تاندي.

الاتحاد لم يعلن عن صفقات جديدة وكذلك المدينة والمحلة والاتحاد المصراتي والخمس، والسويحلي استغنى عن مدربه السابق الوطني علي المرجيني وتعاقد مع المدرب التونسي قيس اليعقوبي، وتدرس الإدارة تغيير بعض اللاعبين.

أبوسليم تعاقد مع المهاجم يعقوب عبدالله قادما من أساريا، وستكون هناك صفقات أخرى في كل فرق دوري الممتاز قبل إغلاق موسم الانتقالات الشتوية، وقبل انطلاق مرحلة الإياب، والتي ستكون بعد انتهاء بطولة الأمم الأفريقية للاعبين المحليين «شان 2023».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأمير هاري يرد تهمة العنصرية عن عائلته

الأمير هاري يرد تهمة العنصرية عن عائلته
«تحقيقات»: ليبيا.. في مهب التصنيفات الدولية

«تحقيقات»: ليبيا.. في مهب التصنيفات الدولية
«أكلات ماجدة» (17): الثريد الإماراتي

«أكلات ماجدة» (17): الثريد الإماراتي
كاركاتير خيري - حديقة الحيوان!

كاركاتير خيري - حديقة الحيوان!
بيب غوارديولا: لعبنا مباراة كبيرة وامنحوا بوتر بعض الوقت

بيب غوارديولا: لعبنا مباراة كبيرة وامنحوا بوتر بعض الوقت
البرازيل: مناصرون لبولسونارو يقتحمون مبنى الكونغرس والقصر الرئاسي والمحكمة العليا (صور)

البرازيل: مناصرون لبولسونارو يقتحمون مبنى الكونغرس والقصر الرئاسي والمحكمة ...
مصر.. أمطار غزيرة ورعدية تضرب القاهرة وعددا من المحافظات

مصر.. أمطار غزيرة ورعدية تضرب القاهرة وعددا من المحافظات
تحقيق «أفريقي- أوروبي»: ميليشيات مسلحة ومافيا يتورطون في تهريب كميات هائلة من التبغ إلى ليبيا

تحقيق «أفريقي- أوروبي»: ميليشيات مسلحة ومافيا يتورطون في تهريب كميات هائلة من ...
%30 زيادة في أعداد المتنازلين عن الجنسية في بريطانيا بعد «بريكست»

%30 زيادة في أعداد المتنازلين عن الجنسية في بريطانيا بعد «بريكست»
عروض كثيرة على طاولة زيدان للعودة للتدريب

عروض كثيرة على طاولة زيدان للعودة للتدريب
الفرنسي مارتينز بعد خسارة وديتين لمنتخب ليبيا: لا يهمني وسنخوض الـ«شان» بشكل مختلف

الفرنسي مارتينز بعد خسارة وديتين لمنتخب ليبيا: لا يهمني وسنخوض الـ«شان» بشكل ...
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: بطولة الشان الأفريقية.. والأمل في النتائج الإيجابية

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: بطولة الشان الأفريقية.. والأمل في النتائج ...
خبير ليبي يعتبر بيانات «المركزي» افتراضية وغير موثقة ويدعو النخب السياسية لحل معضلة «موازنة 2023»

خبير ليبي يعتبر بيانات «المركزي» افتراضية وغير موثقة ويدعو النخب السياسية لحل ...
«هنا ليبيا»: حلقة خاصة: مرزق.. الوجع المسكوت عنه

«هنا ليبيا»: حلقة خاصة: مرزق.. الوجع المسكوت عنه
كاريكاتير خيري - طفرة إصابات بـ«كوفيد-19» في الصين

كاريكاتير خيري - طفرة إصابات بـ«كوفيد-19» في الصين
الولايات المتحدة تجيز دواء جديدا لعلاج مرضى ألزهايمر

الولايات المتحدة تجيز دواء جديدا لعلاج مرضى ألزهايمر
خباز بلجيكي يخبئ الذهب في الكعك.. ما القصة؟

خباز بلجيكي يخبئ الذهب في الكعك.. ما القصة؟
كاركاتير حليم - غسل أموال في ليبيا

كاركاتير حليم - غسل أموال في ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
كاراتي الجمارك يكتسح بطولة طرابلس ويتوج بـ45 ميدالية (صور)
كاراتي الجمارك يكتسح بطولة طرابلس ويتوج بـ45 ميدالية (صور)
لجنة المسابقات تعلن موعد عودة الدوري والشروط المتعلقة بالملاعب
لجنة المسابقات تعلن موعد عودة الدوري والشروط المتعلقة بالملاعب
الأولمبي ضيفا على المشعل في دوري اليد
الأولمبي ضيفا على المشعل في دوري اليد
المريخ السوداني يضع ملعب بنينا كخيار أول بعد عقوبة «فيفا» بسبب المنير
المريخ السوداني يضع ملعب بنينا كخيار أول بعد عقوبة «فيفا» بسبب ...
سلة الشباب والجزيرة تتخطى أبوسليم والمدينة في الدوري الليبي
سلة الشباب والجزيرة تتخطى أبوسليم والمدينة في الدوري الليبي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
لاعب الأهلي طرابلس أبوبكر إبراهيم يزور «قيصر الكرة الليبية» في القاهرة
لاعب الأهلي طرابلس أبوبكر إبراهيم يزور «قيصر الكرة الليبية» ......
اتحاد الكرة الليبي يهدد بالانسحاب من «شان 2023»
اتحاد الكرة الليبي يهدد بالانسحاب من «شان 2023»...
26 لاعبا يدخلون معسكر منتخب ليبيا في تونس استعدادًا لـ«شان 2022»
26 لاعبا يدخلون معسكر منتخب ليبيا في تونس استعدادًا لـ«شان ......
«فرسان المتوسط» أمام «الأفيال» وديا استعدادا لـ«شان 2023».. الثلاثاء
«فرسان المتوسط» أمام «الأفيال» وديا استعدادا لـ«شان 2023».. ......
لجنة المسابقات تعلن جدول الأسبوع الأول لدوري الدرجة الأولى
لجنة المسابقات تعلن جدول الأسبوع الأول لدوري الدرجة الأولى...
المزيد
الناطق باسم المريخ السوداني كابو لقناة الوسط «WTV»: ترحيب الليبيين شجعنا على اختيار ملعب بنينا
الناطق باسم المريخ السوداني كابو لقناة الوسط «WTV»: ترحيب ......
(شاهد) الدريدي: أعرف كرة القدم الليبية جيدا وطموحاتي مع الأهلي بنغازي بلا حدود.. وتنتظرنا 3 مراحل في الإعداد
(شاهد) الدريدي: أعرف كرة القدم الليبية جيدا وطموحاتي مع ......
تعاقدات جديدة وتنقلات في الدوري الليبي الممتاز
تعاقدات جديدة وتنقلات في الدوري الليبي الممتاز...
سلة الشباب والجزيرة تتخطى أبوسليم والمدينة في الدوري الليبي
سلة الشباب والجزيرة تتخطى أبوسليم والمدينة في الدوري الليبي...
المريخ السوداني يضع ملعب بنينا كخيار أول بعد عقوبة «فيفا» بسبب المنير
المريخ السوداني يضع ملعب بنينا كخيار أول بعد عقوبة «فيفا» ......
المزيد