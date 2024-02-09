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محكمة إسبانية تغرم برشلونة 23 مليون يورو بتهمة الاحتيال

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 09 فبراير 2024, 10:11 مساء
محكمة إسبانية تغرم برشلونة 23 مليون يورو بتهمة الاحتيال
رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا (أرشيفية: الإنترنت)
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أمرت محكمة إسبانية نادي برشلونة بدفع 23 مليون يورو لقيامه بتقديم مبالغ مالية بشكل احتيالي لوكلاء اللاعبين خلال فترة 2012-2015.

برشلونة يتعهد بالطعن على الحكم
وأعلن نادي برشلونة أنه سيطعن أمام المحكمة العليا على حكم المحكمة الوطنية بتأييد قرار المحكمة الاقتصادية الإدارية الوسطى، الذي ألزم النادي بدفع نحو 23 مليون يورو لمصلحة الضرائب عن الفترة من 2012 حتى 2015 بسبب مكافآت مدفوعة لوكلاء اللاعبين، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية.

وأبدى برشلونة في بيان أصدره عقب الحكم دهشته من رفض الطعن المقدم على قرار المحكمة الاقتصادية الإدارية الوسطى والصادر في يونيو 2020.

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ويؤكد قرار هذه المحكمة أن النادي كان ينبغي عليه حجز المبالغ الضريبية المقررة على الأموال التي دفعها لوكلاء اللاعبين خلال هذه الفترة.

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