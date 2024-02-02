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تشافي هيرنانديز يتهم تليفزيون ريال مدريد بالتأثير على الحكام وتشويه الدوري الإسباني

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 02 فبراير 2024, 11:10 مساء
تشافي هيرنانديز يتهم تليفزيون ريال مدريد بالتأثير على الحكام وتشويه الدوري الإسباني
تشافي هيرنانديز يدلي بتصريحات (إكس)
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أكد مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز أن حكام المباريات يتأثرون بانتقادات تلفزيون ريال مدريد، وهو ما يعتبر أنه يشوه مسابقة الدوري الإسباني بعض الشيء.

تشافي ينتقد التأثير على الحكام
وقال تشافي هيرنانديز: «قلت إنه لا يعجبني التأثير على الحكام، وهم يفعلون ذلك كل أسبوع في قناة ريال مدريد التليفزيونية. أعتقد أن هذا يشوه المسابقة بعض الشيء. يتم التأثير على الحكام، وهذا ما نراه»، وفقا لوكالة الأنباء الإسبانية.

وأكد مدرب برشلونة في مؤتمر صحفي أنه يتفق تماماً مع تصريحات رئيس النادي خوان لابورتا، الذي وصف مقاطع الفيديو التي يبثها تلفزيون ريال مدريد هذا الموسم عن الحكام بالأمر المشين لأنها تشوه المسابقة بالكامل. ويؤثر على الحكام بالكامل، وهذا ما يراه حتى الأعمى.

من ناحية أخرى، اعترف تشافي هيرنانديز بأن برشلونة ليس على مستوى التوقعات، لكنه أعرب عن ثقته في قدرته على التحسن والمنافسة على اللقبين المتبقيين بالرغم من صعوبة الأمر، واعترف بأن كلا من ريال مدريد وجيرونا كانا الأفضل.

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وأكد أن قراره بالرحيل عن «البارسا» نهاية الموسم لا يرجع إلى الصحافة أو الصحة العقلية، ولكن لحاجة الفريق إلى تغيير في دفته.

وبسؤاله عن تراكم الإصابات، أشار إلى أنه لا يوجد أي فريق أوروبي حظي بجدول مباريات صعب للغاية مثل برشلونة في شهر يناير، مشيراً إلى تراكم رحلات السفر وقلة الراحة.

وتوقع تشافي هيرنانديز مباراة صعبة للغاية بعد غد الأحد، أمام ألافيس الذي وصفه بأنه منافس قوي للغاية، ويخوض المباريات بديناميكية إيجابية.

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