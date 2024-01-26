تشافي يعلن رحيله عن تدريب برشلونة قريبًا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مدرب فريق برشلونة تشافي هيرنانديز اليوم الجمعة خلال المؤتمر الصحفي عشية مواجهة فياريال في الدوري الإسباني أنه لم يتبق له الكثير من الوقت كمدرب لفريق «البرسا»، وهو أمر اعتبره منطقياً، وأنه لا يقلقه على الإطلاق.

تشافي ليس أمامه الكثير من الوقت

قال تشافي هيرنانديز أمام الصحفيين المتواجدين بالصالة الإعلامية بمدينة جوان غامبر الرياضية: «لم يتبق لي الكثير من الوقت، بيب جوارديولا، ماذا كان؟، ولويس إنريكي ثلاثة أعوام؟ وأنا هنا منذ عامين ونصف العام، ستأتي لحظة يتوجب عليَّ فيها الرحيل، كونوا هادئين».

وذكّر تشافي بأنه كان هناك حديث حول استمراره مع الفريق منذ يوليو الماضي بعد الخسارة أمام آرسنال في مباراة ودية، لكنه أوضح أن هذه هي الطريقة التي يعمل بها نادي برشلونة، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف: «أنا هادئ، ونحن نقوم بعمل جيد، أعيش واقعاً آخر مختلفا عن واقعكم، أعرف النادي جيداً وأتفهم هذه الضجة وليست لدي أية مشكلة، دخلنا مباراة ريال مدريد الودية في دالاس ونحن في حالة طوارئ، وإذا كنا فزنا أمام أتلتيك بلباو في كأس الملك كنا سنقول إن برشلونة قد عاد، لكن كرة القدم تكمن في التفاصيل».

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وبعد خوض ثماني مباريات خارج ملعبه، يواجه برشلونة فياريال على ملعبه لويس كومبانيس، الذي لم يلعب عليه منذ 20 ديسمبر الماضي.

وأوضح تشافي: «نحن سعداء باللعب في ملعبنا ووسط جماهيرنا، نحن بحاجة إلى أن نشعر بالرضا عن أنفسنا».