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أنشيلوتي: تشافي مدرب كبير

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 ديسمبر 2023, 09:55 مساء
أنشيلوتي: تشافي مدرب كبير
تشافي وأنشيلوتي (أرشيفية: الإنترنت)
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تلقى مدرب برشلونة الإسباني تشافي هيرنانديز، اليوم السبت، دعماً غير منتظر من المدير الفني لريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي أمام الانتقادات التي طالته في الفترة الأخيرة.

أنشيلوتي يشيد بتشافي
وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي قبل مواجهة فياريال في الدوري الإسباني وهو يثني على المدير الفني لبرشلونة خصم ريال مدريد الأزلي: «إن تشافي هيرنانديز شخص مهني عظيم ومدرب كبير»، وأبدى اقتناعه بأنه سيتعامل جيداً مع وضع فريقه، وفقا لوكالة الأنباء الإسبانية.

وأضاف أنشيلوتي: «يرتكز كل شيء على هذا السؤال: هل ستفوز أم لا؟، وعلينا نحن معشر المدربين تقبل هذا».

وأكد أنشيلوتي: «يدرك تشافي هذه المسألة أنه مهني عظيم ومدرب كبير في رأيي وقادر على مواجهة شتى المواقف».

وأشار أنشيلوتي: «بوجه عام، حين تكون مدرباً، من الطبيعي أن تتعرض إلى انتقادات، عليك أن تتقبلها وبعدئذ على كل شخص أن يراها عادلة أم ظالمة».

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وأوضح: «الانتقادات أمر طبيعي في عالمنا لأن الحكم على المدرب يرتكز غالباً على النتائج فحسب، لا أحد يهتم بالأسلوب أو بمهارة إدارة المواقف المختلفة أو بمشاركة لاعب في التشكيل من عدمه».

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