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فيتور روكي: اللعب لبرشلونة حلم أصبح حقيقة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 05 يناير 2024, 07:33 مساء
فيتور روكي: اللعب لبرشلونة حلم أصبح حقيقة
فيتور روكي يستعرض قميصه في نادي برشلونة (إكس)
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أكد المهاجم البرازيلي الشاب فيتور روكي، اليوم الجمعة، في أثناء تقديمه رسمياً كلاعب جديد في صفوف نادي برشلونة، أن اللعب لصفوف الفريق الكتالوني كان حلماً منذ أن كان طفلاً، وقد تحقق هذا الحلم.

روكي ظهر بشكل جيد مع برشلونة
واستهل روكي مشواره مع برشلونة بالمشاركة في مباراة أمس الخميس أمام لاس بالماس، التي انتهت بفوز «البلوغرانا» بهدفين لهدف.وشارك روكي بديلا، وخاض آخر 13 دقيقة في اللقاء، وكان وقتاً كافياً لإظهار قدرته على الانطلاق وثقته في نفسه، بل إنه كان قريباً أيضاً من إحراز هدفه الأول مع الفريق، وفقا لوكالة الأنباء الإسبانية.

وبدأ اللاعب يومه بتوقيع العقد، الذي يربطه بنادي برشلونة حتى 30 يونيو 2031، في حدث خاص أقيم في مدينة جوان جامبر الرياضية التابعة لبرشلونة. بعد ذلك، جرى تقديم روكي رسمياً على أرضية ملعب «تيتو فيلانوفا».

ووسط غياب رئيس النادي، جوان لابورتا، نزل فيتور روكي (18 عاماً) لأرضية الملعب مرتدياً بزّة، ويرافقه نائب رئيس النادي، رافا يوستي، وذلك في أثناء عزف نشيد النادي.

ووقف الثنائي لالتقاط الصور أمام الكاميرات في أثناء توقيع العقد رمزياً، ممسكين بقميص اللاعب الذي يحمل الرقم «19». وفي تلك اللحظة، انضم لهما المدير الرياضي لبرشلونة، أندرسون لويس دي سوزا (ديكو).

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كما وقّع فيتور روكي على لوحة تحمل صورته سيجرى عرضها في المزاد من قِبل مؤسسة النادي.

وأوضح روكي أنه لم ينم سوى أربع ساعات فقط بعد المشاركة أمس مع الفريق على ملعب «غران كاناريا»، وذلك لأنها بالنسبة له كانت تجربة بمثابة حلم منذ أن كان طفلاً، وقد تحقق.

وأشار روكي إلى أنه قبل مباراة أمس نصحه المدرب تشافي هرنانديز بأن يكون هادئاً، وأن يركز فقط على اللعب. كما أكد أن جميع اللاعبين رحبوا به بشكل جيد للغاية.

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