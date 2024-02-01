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محكمة برشلونة ترفض فرض السرية على محاكمة داني ألفيش

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 فبراير 2024, 03:23 مساء
محكمة برشلونة ترفض فرض السرية على محاكمة داني ألفيش
نجم برشلونة السابق داني ألفيش (أرشيفية: الإنترنت)
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استبعدت محكمة برشلونة، محاكمة لاعب كرة القدم البرازيلي داني ألفيش، بتهمة اغتصاب فتاة داخل ملهى ليلي خلف الأبواب المغلقة، باستثناء تصريحات وأقوال الضحية، ومع ذلك فقد رفضت المحكمة نشر صور أو تسجيلات صوتية من المحاكمة.

المحكمة تحمي هوية ضحية ألفيش
ورفضت الدائرة رقم 21 بمحكمة برشلونة طلبا من النيابة ودفاع المتهم بإقامة المحاكمة خلف الأبواب المغلقة، لكنها اتخذت تدابير تضمن الحماية القصوى لهوية الفتاة ومواجهتها وجها لوجه مع ألفيش، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية.

وبهذه الطريقة ستتمكن وسائل الإعلام من متابعة المحاكمة من خلال بث داخلي دون نشر صور أو تسجيلات صوتية من المحاكمة، فيما ستقوم الضحية بالإدلاء بأقوالها أمام المتهم وهي محمية عبر شاشة بصورة وصوت مخفيين.

وسيجرى السماح بوجود وكالات الأنباء في اليوم الأول من المحاكمة فقط، المقرر له الإثنين المقبل الموافق الخامس من فبراير الجاري، بالتقاط ونشر صور وفيديوهات للحظات ما قبل بدء المحاكمة.

ومن المقرر أن تبدأ محاكمة ألفيش التي طالبت فيها نيابة برشلونة بسجن اللاعب تسعة أعوام، بالإضافة إلى خضوعه لعشرة أعوام من المراقبة الشرطية، وتعويض الضحية بمبلغ 150 ألف يورو، الإثنين المقبل، وستستمر حتى الأربعاء وسيُدلي فيها 30 شاهدا بأقوالهم.

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وطلبت النيابة من المحكمة في الأسبوع الماضي بإقامة المحاكمة خلف الأبواب المغلقة، معتبرة أن هذا إجراء ضروري لحماية حق الخصوصية للضحية، ومنع حدوث أضرار جسيمة لها وذلك من خلال حضور العامة ووسائل الإعلام.

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