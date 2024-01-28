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فيدال يعود من الإصابة بمباراة ودية بين كولو كولو وإيفرتون الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 28 يناير 2024, 07:13 مساء
فيدال يعود من الإصابة بمباراة ودية بين كولو كولو وإيفرتون الإنجليزي
التشيلي أرتورو فيدال خلال عملية الإحماء قبل المباراة السبت 27 يناير 2024 (إكس)
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عاد لاعب الوسط التشيلي أرتورو فيدال إلى الملاعب، بعد غياب أربعة أشهر للإصابة وخضوعه لجراحة، وخاض أول مباراة مع فريقه كولو كولو الذي عاد له هذا الشهر، بعدما كان قد بدأ في صفوفه مسيرته الاحترافية العام 2005.

فيدال يشارك أساسيًا
وارتدى فيدال شارة القيادة وشارك أساسيًا لمدة ستين دقيقة في ودية لكولو كولو أمام إيفرتون الإنجليزي بمدينة فالباراييسو التشيلية أمس السبت، وانتهت بفوز الفريق التشيلي بهدف دون رد سجله كارلوس بالاسيوس في الدقيقة العاشرة، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية.

وقام حكم اللقاء بإيقاف المباراة في الدقيقة 28 بسبب أعمال شغب بين مشجعي الفريقين، فيما اقترب فيدال من المدرجات مطالبًا الجماهير بالهدوء ولكن دون جدوى، واستمرت أعمال الشغب حتى تدخلت قوات الأمن ليجري استئناف اللقاء بعد 11 دقيقة.

وعقب المباراة قال فيدال: «قبل أيام كان البعض يشكك في قدرتي على اللعب، ولكنني وقعت لكولو كولو وبعد أربعة أيام شاركت معه أساسيًا».

وأضاف فيدال الذي كان حتى ديسمبر الماضي لاعبًا في صفوف أتلتيكو باراناينسي البرازيلي: «سأكتسب المزيد من الإيقاع مع مرور المباريات قبل انطلاق الدوري التشيلي».

وكانت آخر مباراة خاضها فيدال في سبتمبر الماضي عندما تعرض للإصابة أثناء مشاركته مع منتخب تشيلي في مباراة أمام كولومبيا ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

نقل فيدال إلى المستشفى بسبب كورونا
فلامنغو يتعاقد مع فيدال

وبدأ فيدال مشواره الاحترافي في كولو كولو العام 2005 قبل أن ينتقل العام 2007 إلى باير ليفركوزن الألماني ليبدأ مسيرته في أوروبا، حيث لعب بصفوف أندية يوفنتوس وبايرن ميونخ وبرشلونة وإنتر ميلان، وفي العام 2022 انتقل إلى فلامنغو البرازيلي، وفي 2023 إلى أتلتيكو باراناينسي البرازيلي.

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