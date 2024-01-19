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كريم بنزيما يعود إلى الاتحاد السعودي بعد تأخّره 17 يومًا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 19 يناير 2024, 10:16 مساء
كريم بنزيما يعود إلى الاتحاد السعودي بعد تأخّره 17 يومًا
كريم بنزيما خلال إحدى مباريات فريق الاتحاد السعودي (أرشيفية: الإنترنت)
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عاد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما الذي ابتعد عن فريقه الاتحاد السعودي لكرة القدم منذ أسابيع إلى مدينة جدّة بعد 17 يوماً من الغياب، ما أدى إلى إثارة غضب مسؤولي النادي السعودي بشدة.

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وحصل كريم بنزيما على إجازة من نادي الاتحاد السعودي مدتها ثلاثة أيام لـ«ظروفٍ خاصّة»، وسافر إلى مدريد يوم 28 ديسمبر الماضي بعدما عطّل حسابه على تطبيق «إنستغرام»، حيث يتابعه 76 مليون شخص.

وتواجد كريم بنزيما في جزيرة موريشيوس الأفريقية لأيامٍ عدّة حتّى الإثنين الماضي، وفقاً لما نقلته وكالة «فرانس برس» عن مصدرٍ آخرٍ مقرّب من أزمة اللاعب الفرنسي.

وقال المصدر إن كريم بنزيما عاد إلى نادي الاتحاد متأخّراً 17 يوماً عن الموعد المحدد لعودته إلى جدة، حيث كان من المفترض أن يعود في الثاني من يناير، مضيفاً أن النادي غاضب جداً ممّا حدث بعد انقطاع الاتصال معه لعشرة أيام.

ومن المقرر أن يجري عقد اجتماع بين إدارة نادي الاتحاد والمدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو لمناقشة مستقبل كريم بنزيما، بحسب ما أكّد المصدر الذي نفى فكرة رحيل اللاعب هذا الشتاء.

وتعرّض بنزيما (36 عاماً) إلى سيل من الانتقادات الحادة بعدما مرّ بفترة متذبذبة مع الفريق الذي انضم إليه الصيف الماضي.

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سجّل كريم بنزيما تسعة أهداف وصنع خمس تمريرات حاسمة، وهو بعيد للغاية عما يقدمه زميله السابق في ريال مدريد الإسباني النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر الذي يتصدّر ترتيب الهدّافين بعشرين هدفاً بالإضافة إلى تسع تمريرات حاسمة.

وشدد المصدر أن كريم بنزيما حاليا هو قائد الفريق وملتزم بالبقاء فيه، لكنّه لن ينضمّ إلى زملائه في معسكرٍ تدريبيّ في مدينة دبي حيث يلعب الاتحاد مباراتين وديتين يومي 24 و28 يناير الحالي.

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