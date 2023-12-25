الدوري السعودي يُغيّر سوق الانتقالات العالمية بـ300 صفقة في 2023

القاهرة - بوابة الوسط

أكثر من 300 صفقة أبرمتها أندية الدوري السعودي في سوق الانتقالات الصيفيّ الأخير، ضمّت خلاله نجوماً عالميين بعدما نافست أنديةً أوروبيةً عريقةً على خدماتهم.

وقد يكون استقدام البرازيلي نيمار إلى الهلال الذي لم يلعب سوى خمس مباريات بسبب الإصابة، والفرنسي كريم بنزيمة إلى الاتحاد، أبرز الصفقات في تاريخ السعوديّة، بعد نجاح النصر منتصف الموسم الماضي في التعاقد مع أفضل لاعب في العالم خمس مرات البرتغالي كريستيانو رونالدو، حسب «فرانس برس».

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وتوزّع نجوم اللعبة على عددٍ من الأندية، أبرزها الهلال، والنصر، والاتحاد، والأهلي، فتعاقد الأخير مع الجزائري رياض محرز من مانشستر سيتي الإنجليزي والحارس السنغالي إدوار مندي.

ماني في النصر وكانتيه مع الاتحاد

أما الاتحاد حامل اللقب فضمّ الفرنسي نغولو كانتيه والبرازيلي فابينيو، فيما تعاقد النصر مع السنغالي ساديو ماني والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش. في حين انتقل الصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش ومواطنه ألكسندر ميتروفيتش، البرتغالي روبن نيفيش والسنغالي خاليدو كوليبالي والحارس المغربي ياسين بونو إلى الهلال الذي يحلق راهناً في ترتيب الدوري.

اعتراف غوارديولا.. وجيرارد وهندرسون في الاتفاق

وكان لافتاً تعاقد الاتفاق مع المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد، ومواطنه قائد الوسط الدولي جوردان هندرسون.

دفعت هذه التعاقدات المدرّب الإسباني بيب غوارديولا المتوّج مع مانشستر سيتي الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا إلى اعتبار أن السعودية «غيّرت سوق الانتقالات».