  • Alwasat News
Atwasat

الدوري السعودي يُغيّر سوق الانتقالات العالمية بـ300 صفقة في 2023

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 ديسمبر 2023, 02:00 مساء
الدوري السعودي يُغيّر سوق الانتقالات العالمية بـ300 صفقة في 2023
المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة يحمل قميص الاتحاد رفقة قادة النادي بطل الدوري السعودي، 6 يونيو 2023. (إنترنت)
alwasat radio

أكثر من 300 صفقة أبرمتها أندية الدوري السعودي في سوق الانتقالات الصيفيّ الأخير، ضمّت خلاله نجوماً عالميين بعدما نافست أنديةً أوروبيةً عريقةً على خدماتهم.

وقد يكون استقدام البرازيلي نيمار إلى الهلال الذي لم يلعب سوى خمس مباريات بسبب الإصابة، والفرنسي كريم بنزيمة إلى الاتحاد، أبرز الصفقات في تاريخ السعوديّة، بعد نجاح النصر منتصف الموسم الماضي في التعاقد مع أفضل لاعب في العالم خمس مرات البرتغالي كريستيانو رونالدو، حسب «فرانس برس».

حملة فرنسية ضد بنزيما بعد دعمه لغزة.. ودعوات لتجريدة من الكرة الذهبية والجنسية
كريم بنزيما: القصف الإسرائيلي ظالم ولا يستثني النساء والأطفال

وتوزّع نجوم اللعبة على عددٍ من الأندية، أبرزها الهلال، والنصر، والاتحاد، والأهلي، فتعاقد الأخير مع الجزائري رياض محرز من مانشستر سيتي الإنجليزي والحارس السنغالي إدوار مندي.

ماني في النصر وكانتيه مع الاتحاد
أما الاتحاد حامل اللقب فضمّ الفرنسي نغولو كانتيه والبرازيلي فابينيو، فيما تعاقد النصر مع السنغالي ساديو ماني والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش. في حين انتقل الصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش ومواطنه ألكسندر ميتروفيتش، البرتغالي روبن نيفيش والسنغالي خاليدو كوليبالي والحارس المغربي ياسين بونو إلى الهلال الذي يحلق راهناً في ترتيب الدوري.

اعتراف غوارديولا.. وجيرارد وهندرسون في الاتفاق
وكان لافتاً تعاقد الاتفاق مع المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد، ومواطنه قائد الوسط الدولي جوردان هندرسون.

دفعت هذه التعاقدات المدرّب الإسباني بيب غوارديولا المتوّج مع مانشستر سيتي الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا إلى اعتبار أن السعودية «غيّرت سوق الانتقالات».

ترشح السعودية لاستضافة أحداث عالمية أبرزها مونديال 2034
وتتقدّم السعودية على خارطة الساحة الرياضية، وهي المرشّحة الوحيدة لاستضافة كأس العالم 2034، فضلاً عن احتضانها أحداثاً رياضية عالميّة أخرى مثل رالي دكار الصحراوي، وكأس العالم لأندية كرة اليد، والكأسين السوبر الإسباني والإيطالي، وبطولة العالم للفورمولا واحد، وبطولة العالم للملاكمة للوزن الثقيل وإحدى جولات «ليف غولف».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عضو اتحاد الكرة الليبي عادل الأوجلي لـ«بوابة الوسط»: قريبا جريدة ورقية تبرز نشاطات الاتحاد

عضو اتحاد الكرة الليبي عادل الأوجلي لـ«بوابة الوسط»: قريبا جريدة ورقية تبرز ...
العلماء يخترعون «حاسبة الموت»!

العلماء يخترعون «حاسبة الموت»!
أمراض خطيرة وكارثة صحية على أبواب غزة

أمراض خطيرة وكارثة صحية على أبواب غزة
تضامنا مع غزة.. قناة تركية تفصل مذيعة قدّمت الأخبار وأمامها كوب «ستاربكس»

تضامنا مع غزة.. قناة تركية تفصل مذيعة قدّمت الأخبار وأمامها كوب «ستاربكس»
مديرية أمن طرابلس تكشف تفاصيل تورط امرأة في قتل ابنتي زوجها «الرضيعتين»

مديرية أمن طرابلس تكشف تفاصيل تورط امرأة في قتل ابنتي زوجها «الرضيعتين»
شاهد.. جدل بين محللي «ملعب الوسط» حول أحداث مباراة الاتحاد والأولمبي في «دورينا»

شاهد.. جدل بين محللي «ملعب الوسط» حول أحداث مباراة الاتحاد والأولمبي في «دورينا»
«الأورومتوسطي»: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب عمليات تصفية جسدية واعتقالات وتنكيلًا بحق نازحين بغزة

«الأورومتوسطي»: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب عمليات تصفية جسدية واعتقالات وتنكيلًا ...
المغرب.. آلاف يتظاهرون في الرباط للمطالبة بقطع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي

المغرب.. آلاف يتظاهرون في الرباط للمطالبة بقطع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي
شاهد.. «في التسعين» يناقش أزمة غياب الدولة عن المشهد الرياضي في ليبيا

شاهد.. «في التسعين» يناقش أزمة غياب الدولة عن المشهد الرياضي في ليبيا
تحليل القمر الصناعي: العدوان الإسرائيلي على غزة من بين الأكثر دموية في التاريخ

تحليل القمر الصناعي: العدوان الإسرائيلي على غزة من بين الأكثر دموية في التاريخ
الأهلي طرابلس يعبر أساريا بثلاثية نظيفة في «دورينا» (صور)

الأهلي طرابلس يعبر أساريا بثلاثية نظيفة في «دورينا» (صور)
كاريكاتير خيري - 24 ديسمبر.. الذكرى 72 لاستقلال ليبيا

كاريكاتير خيري - 24 ديسمبر.. الذكرى 72 لاستقلال ليبيا
في ذكرى الاستقلال.. الأمير محمد السنوسي يدعو إلى الاستفادة من المرجعية الدستورية لإعادة الوحدة والتوافق (فيديو)

في ذكرى الاستقلال.. الأمير محمد السنوسي يدعو إلى الاستفادة من المرجعية الدستورية...
تسجيلات مسربة تكشف واقعة تهريب كميات ضخمة من الذهب من مطار مصراتة

تسجيلات مسربة تكشف واقعة تهريب كميات ضخمة من الذهب من مطار مصراتة
الدبيبة: مجلس النواب مسؤول عن عرقلة الانتخابات.. وبناتي عانين قصف طرابلس

الدبيبة: مجلس النواب مسؤول عن عرقلة الانتخابات.. وبناتي عانين قصف طرابلس
سفير أميركي سابق بـ«تل أبيب»: حماس لن تهزم.. والأفضل التفاوض لعودة الأسرى

سفير أميركي سابق بـ«تل أبيب»: حماس لن تهزم.. والأفضل التفاوض لعودة الأسرى
«فلوسنا»: كيف علق علي الحبري على حركة الإعمار بالبلاد بعد تقاعده؟

«فلوسنا»: كيف علق علي الحبري على حركة الإعمار بالبلاد بعد تقاعده؟
«اقتصاد بلس»: الانهيارات تهدد مشروع عودة الحياة

«اقتصاد بلس»: الانهيارات تهدد مشروع عودة الحياة
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
رأسية الصربي فلاهوفيتش تُنقذ يوفنتوس مجددًا
رأسية الصربي فلاهوفيتش تُنقذ يوفنتوس مجددًا
اعتقال رئيس نادي الوداد البيضاوي المغربي بعدة تهم بينها ترويج المخدرات
اعتقال رئيس نادي الوداد البيضاوي المغربي بعدة تهم بينها ترويج ...
نابولي يمدِّد عقد أوسيمين حتى 2026 لينهي الجدل في إيطاليا
نابولي يمدِّد عقد أوسيمين حتى 2026 لينهي الجدل في إيطاليا
تفوق لإنتر ويوفنتوس وسقوط لحامل لقب الدوري الإيطالي نابولي
تفوق لإنتر ويوفنتوس وسقوط لحامل لقب الدوري الإيطالي نابولي
توتنهام ينهي مسيرة إيفرتون.. ووست هام يعمق جراح مانشستر يونايتد
توتنهام ينهي مسيرة إيفرتون.. ووست هام يعمق جراح مانشستر يونايتد
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
فيكتور أوسيمين أفضل لاعب أفريقي لعام 2023
فيكتور أوسيمين أفضل لاعب أفريقي لعام 2023...
(فيديو) المنتخب الوطني لناشئي الكرة الطائرة يتأهل لنهائي أمم أفريقيا 2023 ويترشح لكأس العالم
(فيديو) المنتخب الوطني لناشئي الكرة الطائرة يتأهل لنهائي أمم......
غدا.. الاتحاد والأهلي في «ديربي» عربي خالص بكأس العالم للأندية
غدا.. الاتحاد والأهلي في «ديربي» عربي خالص بكأس العالم ......
شاهد.. لاعب الفتح يتسبب في ركلة جزاء كوميدية بالدوري السعودي
شاهد.. لاعب الفتح يتسبب في ركلة جزاء كوميدية بالدوري السعودي...
رابطة الدوري الإنجليزي تجدّد رفضها لدوري السوبر الأوروبي
رابطة الدوري الإنجليزي تجدّد رفضها لدوري السوبر الأوروبي...
المزيد
الدوري السعودي يُغيّر سوق الانتقالات العالمية بـ300 صفقة في 2023
الدوري السعودي يُغيّر سوق الانتقالات العالمية بـ300 صفقة في ......
راتكليف يستحوذ على 25% من أسهم مانشستر يونايتد
راتكليف يستحوذ على 25% من أسهم مانشستر يونايتد...
أتلتيكو يستفيد من مباراته المؤجلة لإنهاء العام ثالثًا في «الليغا»
أتلتيكو يستفيد من مباراته المؤجلة لإنهاء العام ثالثًا في ......
توتنهام ينهي مسيرة إيفرتون.. ووست هام يعمق جراح مانشستر يونايتد
توتنهام ينهي مسيرة إيفرتون.. ووست هام يعمق جراح مانشستر ......
تفوق لإنتر ويوفنتوس وسقوط لحامل لقب الدوري الإيطالي نابولي
تفوق لإنتر ويوفنتوس وسقوط لحامل لقب الدوري الإيطالي نابولي...
المزيد