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ريال مدريد يغلق أبوابه في وجه كريم بنزيما

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 18 يناير 2024, 06:41 مساء
ريال مدريد يغلق أبوابه في وجه كريم بنزيما
كريم بنزيما يسقط مصابا خلال مباراة الاتحاد والخليج بالدوري السعودي الخميس 30 نوفمبر 2023 (إكس)
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فجر تقرير صحفي إسباني مفاجأة من العيار الثقيل حول قرار نادي ريال مدريد برفض عودة الفرنسي كريم بنزيما مهاجم نادي الاتحاد السعودي الحالي إلى صفوف «الميرنغي» من جديد في ظل رغبته بالرحيل عن فريقه الحالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

كريم بنزيما يريد العودة لأوروبا
وقالت جريدة «ماركا» الإسبانية: «كانت ستة أشهر كافية لكي يدرك بنزيما أن الدوري السعودي ليس أفضل مكان بالنسبة له وعقليته، وبغض النظر عن جميع المشاكل التي واجهها خلال إجازته الأخيرة، إلا أنه يريد الرحيل ويبحث عن العودة إلى أوروبا».

وأشار التقرير إلى أن وكلاء بنزيما يبحثون له عن فريق مناسب، على الرغم من أنهم يعرفون أنه لن يحصل على 10% من الراتب الذي يتقاضاه حاليًا من الاتحاد السعودي، كما أن النادي السعودي لن يوافق على رحيله مجانًا.

وأكدت «ماركا» أن أبواب ريال مدريد مغلقة في وجه كريم بنزيما، كما حدث مع نجوم سابقين رحلوا عن صفوف «الميرنغي»، حيث لا يوجد مكان له في خطط نادي العاصمة الإسبانية.

ويمر كريم بنزيما بفترة عصيبة مع نادي الاتحاد السعودي بسبب توتر العلاقة بين الطرفين على خلفية تأخر النجم الفرنسي في العودة لصفوف الفريق في الوقت المحدد سلفا، غير أن اللاعب تذرع بهبوب عاصفة على موريشيوس التي كان يقضي بها إجازته.

يأتي هذا التوتر بين كريم بنزيما ونادي الاتحاد في ظل تزايد التقارير التي تتحدث عن قرب رحيل اللاعب عن النادي السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بسبب عدم قدرته على التأقلم مع الدوري السعودي، كما أن فريق الاتحاد لا يحقق النتائج التي كان يتطلع إليها.

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يذكر أن كريم بنزيما تقدم أول أمس الثلاثاء بشكوى قضائية لدى محكمة العدل الفرنسية ضد وزير الداخلية جيرالد دارمانان بتهمة التشهير بعد تصريحات أدلى بها الأخير في أكتوبر الماضي.

واتهم الوزير الفرنسي كريم بنزيما بأن له علاقات بجماعة الإخوان المسلمين، وهو ما أغضب اللاعب وقرر تقديم شكوى ضد الوزير.

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