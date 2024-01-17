بنزيمة يرفع دعوى قضائية ضد وزير الداخلية الفرنسي دارمانان بتهمة التشهير

القاهرة - بوابة الوسط

تقدم صاحب جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب العام 2022 كريم بنزيمة، الثلاثاء، بشكوى قضائية لدى محكمة العدل الفرنسية ضد وزير الداخلية جيرالد دارمانان بتهمة التشهير بعد تصريحات أدلى بها الأخير في أكتوبر الماضي.

وقال فيها إن النجم السابق للريال ولاعب الاتحاد السعودي حاليا على صلة بجماعة الإخوان المسلمين. وكان دارمانان، اليميني الطامح للوصول إلى رئاسة الجمهورية، انتقد بنزيمة بعد نشر المهاجم الدولي السابق الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب العام 2022 على موقع «إكس» (تويتر سابقا) في منتصف أكتوبر رسالة داعمة لسكان غزة، ردا على المجزرة الوحشية الصهيونية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، حسب «فرانس برس».

وقال بنزيمة: «كلّ صلواتنا من أجل سكان غزة الذي يقعون مرة أخرى ضحايا لهذا القصف الظالم الذي لم يستثن النساء ولا الأطفال». ورأى وزير الداخلية أنه يمكن تفسير هذا الموقف بعلاقات بنزيمة بجماعة الإخوان المسلمين.

وفي الشكوى التي تقدم بها المحامي هوغ فيجييه نيابة عن بنزيمة رأى مهاجم الاتحاد أن هذه التصريحات تقوض شرفه وسمعته.