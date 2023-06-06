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رسميا.. اتحاد جدة السعودي يعلن التعاقد مع كريم بنزيمة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 يونيو 2023, 08:29 مساء
رسميا.. اتحاد جدة السعودي يعلن التعاقد مع كريم بنزيمة
المهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة يرفع قميص اتحاد جدة السعودي عقب التوقيع على العقد، الثلاثاء 6 يونيو 2023 (تويتر)
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أعلن نادي اتحاد جدة السعودي رسميًا، مساء اليوم الثلاثاء، التعاقد مع المهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة، قائد فريق ريال مدريد الإسباني السابق.

وفي وقت سابق ذكرت تقارير صحفية أن بنزيمة وقّع عقدًا للانتقال لنادي الاتحاد بطل الدوري السعودي لمدة ثلاث سنوات.

ونشر اتحاد جدة فيديو عبر حسابه الرسمى على موقع «تويتر» معلنًا التعاقد مع بنزيمة، مغردًا «البنز اتحادي.. الحظ الليلة كريم».

وظهر بنزيمة في مقطع فيديو متداول عبر تويتر وهو يوقع عقده مع الاتحاد بحضور مسوؤلي النادي.

- «فرانس برس»: كريم بنزيمة يوقع للاتحاد السعودي 3 سنوات

حفل استقبال جماهيري ضخم الخميس
كما أعلن الإعلامي الرياضي أحمد العجلان عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، إقامة حفل استقبال جماهيري ضخم للمهاجم الفرنسي، في ملعب «الجوهرة المشعة» بمدينة جدة، يوم الخميس المقبل.

المهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة خلال التوقيع لفريق اتحاد جدة السعودي، الثلاثاء 6 يونيو 2023 (تويتر)
المهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة خلال التوقيع لفريق اتحاد جدة السعودي، الثلاثاء 6 يونيو 2023 (تويتر)
المهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة خلال التوقيع لفريق اتحاد جدة السعودي، الثلاثاء 6 يونيو 2023 (تويتر)
المهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة خلال التوقيع لفريق اتحاد جدة السعودي، الثلاثاء 6 يونيو 2023 (تويتر)
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