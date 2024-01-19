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«فيفا» يعلن جدول مباريات كأس العالم 2026 الشهر المقبل

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 19 يناير 2024, 07:29 مساء
«فيفا» يعلن جدول مباريات كأس العالم 2026 الشهر المقبل
تنويه الاتحاد الدولي للإعلان عن جدول مباريات كأس العالم 2026 (الموقع الرسمي للاتحاد الدولي)
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حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الرابع من فبراير المقبل موعداً للإعلان عن جدول مباريات بطولة كأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

«فيفا» يعلن الجدول في بث مباشر
وذكر «فيفا» عبر موقعه الإلكتروني الرسمي اليوم الجمعة، أنه سيتم الكشف عن الجدول عبر بث مباشر لقنوات من كندا والمكسيك والولايات المتحدة، إلى جانب المنصة الرسمية للاتحاد الدولي «فيفا بلس».

ومن المقرر أن يتم الإعلان أيضاً عن موقع وملعب مباراة افتتاح المونديال ومواقع كل مجموعة وأماكن الإقامة في بطولة كأس العالم التي ستنطلق في يوليو 2026، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف «فيفا»: «من المقرر أن تقام بطولة كأس العالم المقبلة في 16 مدينة بكندا والمكسيك والولايات المتحدة، وهي أتلانتا، وبوسطن، ودالاس، وجوادالاخارا، وهيوستن، وكانساس سيتي، ولوس أنجلوس، ومكسيكو سيتي، وميامي، ومونتيري، ونيويورك ونيوجيرسي، وفيلادلفيا، ومنطقة خليج سان فرانسيسكو، وسياتل، وتورونتو، وفانكوفر.

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يذكر أن كأس العالم 2026 ستكون الأولى التي يشارك فيها 48 منتخبا بدلاً من 32 منتخبا كما جرت العادة.

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