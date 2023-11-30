المنتخب الوطني يتقدم في تصنيف الاتحاد الدولي «فيفا»

القاهرة - بوابة الوسط

تقدم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ستة مراكز في أحدث تصنيف للمنتخبات يصدره الاتحاد الدولي «فيفا» عن شهر نوفمبر، وذلك بعدما احتل المركز 120 بدلا من المركز 126 الذي كان يشغله في تسنيف شهر أكتوبر الماضي.

ارتفاع رصيد المنتخب الوطني

جاء تحسن ترتيب المنتخب الوطني في تصنيف الاتحاد الدولي بعدما رفع رصيده من النقاط إلى 1155.23 نقطة مقابل 1137.64 نقطة في الشهر الماضي.

واستفاد المنتخب الوطني من مشاركته الناجحة في أول جولتين في تصفيات كأس العالم 2026، حيث تمكن من الفوز خارج أرضه على منتخب إسواتيني ثم تعادل مع منتخب الكاميرون بهدف لمثله.

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ويقوم المنتخب الوطني حاليا بتجديد صفوفه من خلال الدفع بلاعبين شباب على حساب اللاعبين أصحاب الخبرة والمحترفين بالخارج، بهدف تكوين فريق قوي قادر على خوض المواجهات المستقبلية والمشاركة في البطولات الدولية.