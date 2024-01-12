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المنتخب الوطني يواجه نظيره الكويتي وديا في القاهرة اليوم

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 12 يناير 2024, 02:10 مساء
المنتخب الوطني يواجه نظيره الكويتي وديا في القاهرة اليوم
جانب من تدريبات المنتخب الوطني (صفحة الاتحاد الليبي لكرة القدم على فيسبوك)
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يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم، في السادسة من مساء اليوم الجمعة، مباراة ودية أمام نظيره الكويتي يحتضنها استاد القاهرة الدولي بمصر.

المنتخب الوطني يضم عناصر شابة
تأتي المباراة ضمن المعسكر الخارجي الذي يقيمه المنتخب الوطني في مصر ضمن مساعي جهازه الفني لزيادة الخبرة الدولية للاعبي «فرسان المتوسط»، الذين تغلب عليهم العناصر الشابة مع وجود بعض اللاعبين من أصحاب الخبرات الدولية.

وسبق أن خاض المنتخب الوطني مباراتين أمام نظيره الإندونيسي خلال المعسكر الذي أقامه في تركيا، قبل أن يتحول إلى مصر. وتمكن «فرسان المتوسط» من الفوز بالمباراة الأولى برباعية نظيفة. كما تمكن من حسم نتيجة المباراة الثانية بهدفين مقابل هدف واحد.

ويأمل المنتخب الوطني أن يتمكن من الخروج بأكبر استفادة ممكنة من مواجهة شقيقه الكويتي اليوم، حيث يمثل المنتخب الكويتي مدرسة كروية مختلفة عن تلك التي تعود المنتخب الوطني اللعب أمامها.

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ويعد المنتخب الكويتي من أبرز المنتخبات الخليجية، ويضم لاعبين مميزين، ويأمل بدوره الاستفادة من مواجهة المنتخب الوطني، إذ إن المنتخب الكويتي يستعد لخوض تصفيات آسيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

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