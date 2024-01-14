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هالاند وبونماتي الأوفر حظاً للتتويج بجوائز «فيفا» في لندن.. الإثنين

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 يناير 2024, 03:58 مساء
هالاند وبونماتي الأوفر حظاً للتتويج بجوائز «فيفا» في لندن.. الإثنين
المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند. (أرشيفية : الإنترنت)
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يبرز المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند، المتوّج بثلاثية تاريخية مع مانشستر سيتي الإنجليزي، والإسبانية أيتانا بونماتي، بطلة العالم مع بلادها، كأبرز المرشحين للفوز بجوائز «الأفضل» لعام 2023 التي سيمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الإثنين في العاصمة لندن.

وسيكون «العملاق» هالاند (1.94 م)، البالغ 23 عاماً، المرشح الأقرب للفوز بفضل إنجازاته العام الماضي عند اعتلائه مسرح «إيفنتيم أبولو» الذي سيستقبل حفل التتويج في العاصمة البريطانية.

هالاند يقترب من الانتصار على ميسي ومبابي
وبخلاف جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2023، التي ظفر بها الأرجنتيني ليونيل ميسي للمرة الثامنة بمسيرته في أكتوبر الماضي بفضل تتويجه بمونديال قطر 2022، لن يأخذ التصويت بنتائج هذا العرس الكروي، ما يقلل من حظوظ المنافسَين الرئيسيين للمهاجم النرويجي: ميسي والفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي، حسب وكالة «فرانس برس».

القائمة النهائية تضم أبرز الثلاثي المتنافس
وضمّت القائمة النهائية، التي كشفها «فيفا» في 14 ديسمبر الماضي، المرشحين الثلاثة أنفسهم الذين أدرجوا في القائمة النهائية لجائزة الكرة الذهبية، حين تقدم نجم إنتر ميامي الأميركي على هالاند ومبابي في المركزين الثاني والثالث توالياً.

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تصويت صحفيين ومدربي المنتخبات
وصوّت للاعبين لجنة تحكيم دولية مؤلفّة من كل من مدربي المنتخبات للرجال، وقادة المنتخبات، والصحفيّين المتخصّصين، والمشجّعين الذين صوّتوا على موقع «فيفا» الإلكتروني، آخذين في الاعتبار الإنجازات التي تحققت خلال الفترة ما بين بعد مونديال قطر 19 ديسمبر 2022 ونهائي مونديال السيدات في أستراليا ونيوزيلندا في 20 أغسطس العام الماضي.

الإسبانية بونماتي تستحوذ على الألقاب
عند السيدات، لا يبدو أن الجائزة ستفلت من بين يدي الإسبانية بونماتي بفضل سجلها المثقل بالانتصارات، وموهبتها الكروية داخل المستطيل الأخضر، علماً بأنها تدخل في منافسة مع مواطنتها جينيفر هيرموسو، والكولومبية ليندا كايسيدو.

وقبل أن تحتفل بعيدها السادس والعشرين الخميس، تتوجه «الأنيقة» لاعبة خط الوسط إلى لندن وفي جعبتها العديد من الألقاب الفردية: الكرة الذهبية، وأفضل لاعبة من قِبل الاتحاد الأوروبي «ويفا» لكرة القدم، والجماعية بعدما فازت بمسابقة دوري أبطال أوروبا ومونديال السيدات، واختيرت أفضل لاعبة في المسابقتين.

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