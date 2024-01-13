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غدا.. الصراع يتجدد بين برشلونة وريال مدريد في «كلاسيكو» كأس السوبر الإسباني

القاهرة - بوابة الوسط السبت 13 يناير 2024, 08:31 مساء
غدا.. الصراع يتجدد بين برشلونة وريال مدريد في «كلاسيكو» كأس السوبر الإسباني
مباراة برشلونة وريال مدريد (أرشيفية: الإنترنت)
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يتجدد الصراع مرة أخرى بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة عندما يلتقيان غدًا الأحد في مباراة «الكلاسيكو» في نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم على استاد «الأول بارك» بالسعودية.

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وتستضيف السعودية بطولة كأس السوبر الإسباني للمرة الرابعة في التاريخ بعد أعوام 2020 و2022 و2023، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وستكون هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يلتقي فيها الفريقان في المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر الإسباني، حيث التقيا في العام الماضي، وفاز برشلونة 3-1 وتوج باللقب.

وحجز ريال مدريد مكانه في المباراة النهائية بعد فوزه على جاره أتلتيكو مدريد 5-3 عقب وقت إضافي في الدور قبل النهائي، فيما تأهل برشلونة بفوزه على أوساسونا 2-0 في الدور قبل النهائي.

ريال مدريد الأكثر فوزا في «الكلاسيكو»
والتقى الفريقان في 255 مباراة رسمية حتى الآن، وكانت الكلمة العليا لريال مدريد الذي حقق الفوز في 104 مباريات، فيما حقق برشلونة مائة انتصار، وتعادلا في 51 مباراة.

وفي آخر 12 مباراة جمعت بين الفريقين فاز الريال في ثماني مباريات، فيما فاز «البارسا» بأربع مباريات.

وكان الفوز الذي حققه برشلونة 3-1 على ريال مدريد في نهائي البطولة الموسم الماضي هو الأول له على «الملكي» في كأس السوبر الإسباني بعد أربع هزائم متتالية في الفترة ما بين عامي 2012 و2022.

ويدخل ريال مدريد المباراة بثقة كبيرة، خاصة أن الفريق تفادى الخسارة في آخر عشرين مباراة رسمية، وكانت آخر خسارة تلقاها الفريق يوم 24 سبتمبر الماضي عندما خسر 1-3 أمام أتلتيكو مدريد.

وخلال العشرين مباراة التي تفادى فيها ريال مدريد الهزيمة تمكن الفريق من الفوز على برشلونة في مباراة «الكلاسيكو» التي أقيمت في أكتوبر الماضي، وذلك عندما سجل جود بيلينجهام هدفين، أحدهما هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

واستطاع الريال أن يحقق الفوز في آخر ست مباريات في جميع المسابقة، وتمكن الفريق من تسجيل ثلاثة أهداف على الأقل في أربع مباريات.

ولم يخسر الريال إلا في مباراة واحدة في جميع المسابقات هذا الموسم، وفشل في التسجيل في مباراة واحدة في آخر 27 مباراة.

برشلونة حامل لقب كأس السوبر الإسباني
أما برشلونة فقد أنهى فترة انتظار خمس سنوات للتتويج بلقب كأس السوبر الإسباني بعدما توج به الموسم الماضي، وستكون الفرصة متاحه أمامه للفوز بالكأس للعام الثاني على التوالي وتعزيز رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجا باللقب حيث حصده 14 مرة بفارق لقبين أمام ريال مدريد.

ويدخل برشلونة اللقاء بمعنويات مرتفعة، خاصة أن الفريق حقق أربعة انتصارات متتالية للمرة الأولى منذ سبتمبر الماضي. وفي المباريات الأربع الأخيرة سجل الفريق عشرة أهداف لكنه تلقى خمسة أهداف.

ومع احتلال برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الإسباني بفارق سبع نقاط خلف الريال سيكون لدى الفريق حافز إضافي للتتويج باللقب، خاصة أن الفريق كان متصدرا للدوري لكنه تراجع في الترتيب وأهدى الصدارة للريال عقب مباراة «الكلاسيكو».

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وستكون الفرصة متاحة أمام برشلونة للتتويج باللقب للعام الثاني على التوالي، وذلك للمرة الأولى منذ أن حقق هذا الإنجاز في 2010 و2011.

وستكون هناك مباراة أخرى خارج الخطوط بين تشافي المدير الفني لبرشلونة والإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد.

ومنذ أن تولى الثنائي تدريب الفريقين التقيا في ثماني مباريات وتمكن كل مدرب من الفوز على الآخر في أربع منها.

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