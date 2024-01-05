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ريال مدريد يفقد لوكاس فاسكيز 3 أسابيع

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 05 يناير 2024, 07:15 مساء
ريال مدريد يفقد لوكاس فاسكيز 3 أسابيع
لوكاس فاسكيز خلال إحدى مباريات ريال مدريد (أرشيفية: الإنترنت)
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تأكد غياب لوكاس فاسكيز عن مباراة فريقه ريال مدريد في دور الـ32 ببطولة كأس ملك إسبانيا، بعد تعرضه لإصابة عضلية خلال التدريب الأخير لـ«الملكي»، صباح الجمعة، في المدينة الرياضية التابعة للنادي، وهي الإصابة التي ستبعده عن الملاعب ثلاثة أسابيع.

فاسكيز يعاني إصابة عضلية
وقال بيان أصدره نادي ريال مدريد إنه بعد إجراء الفحوص الطبية، جرى تشخيص فاسكيز بإصابة عضلية في الساق اليمنى، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإسبانية.

بذلك ينضم فاسكيز إلى قائمة إصابات ريال مدريد في خط الدفاع، التي تضم أيضا إيدير ميليتاو ودافيد ألابا بسبب قطع في الرباط الصليبي الداخلي للركبة، والفرنسي فيرلان ميندي الذي يعاني مشكلة عضلية.

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وسيغيب فاسكيز ثلاثة أسابيع بسبب هذه الإصابة، وبالتالي سيغيب عن مواجهة كأس ملك إسبانيا، وكذلك عن رحلة الفريق للسعودية، لخوض بطولة كأس السوبر الإسباني.

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